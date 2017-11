El escape de gas producido por la rotura de un caño en la zona de Navarro y Cullen fue controlado por personal de Litoral Gas y los operarios trabajaban en la reparación del ducto para tratar de reponer lo más pronto el servicio.

Según consignó el subdirector de Defensa Civil del municipio, Diego Ratner, a La Capital "el escape fue controlado, ahora los operarios de Litoral Gas se encuentran abocados a la reparación del inconveniente para reponer lo más pronto posible el servicio".

La rotura del caño causó alarma esta mañana en la zona de Navarro y Cullen, en barrio Belgrano. Algunos vecinos se autoevacuaron, pero desde Defensa Civil de la Municipalidad consignaron que, a pesar del nauseabundo olor y del intenso ruido que producía la fuga, no había riesgo de explosión.





perdida2.jpg Los operarios trabajan en la zona de Cullen y Navarro para reparar la pérdida de gas. Foto: La Capital/Celina M. Lovera



El problema se originó desde las 8.30 mientras unos operarios hacían tareas de repavimentación en ese lugar y en forma accidental produjeron la rotura de un caño de Litoral Gas.









perdida4.jpg Las cuadrillas trabajan en Cullen y Navarro. Foto: La Capital/Celina M. Lovera



Según contaron vecinos del lugar, de inmediato toda la zona se inundó de un pestilente olor gas y un zumbido provocado por la violenta salida al exterior del fluido.





perdida5.jpg El problema en Navarro y Cullen se desencadenó cerca de las 8.30. Foto: La Capital/Celina M. Lovera



Los habitantes de la cuadra se quejaron ante el móvil de La Ocho por la poca información que tenían de lo ocurrido, y agregaron que varios vecinos decidieron evacuarse por temor a una explosión.





Gonzalo Ratner, subdirector de Defensa Civil de la Municipalidad, expresó que no hubo orden de evacuación "porque no era necesaria. Se midió la concentración de gas en el ambiente, y si bien había olor fuerte, la fuga no generaba peligro de explosión".





perdida6.jpg Foto: La Capital/Celina M. Lovera



"El venteo es controlado por los técnicos. Hay presencia de bomberos por cualquier circunstancia, pero no es necesaria la evacuación", agregó.





"El fuerte olor se debe a una sustancia que se coloca para que el gas pueda ser detectado en una fuga. Si bien es fuerte el olor, no hay riesgo de explosión", añadió.