El diputado nacional por Santa Fe Luis Contigiani hizo su descargo luego de que una mujer denunciara que que un auto con su credencial de libre tránsito y estacionamiento ocupó un lugar para discapacitados. El funcionario se encargó de aclarar que el vehículo es de uno de sus colaboradores y que desconoce por qué esa persona utilizó su credencial.

Contigiani hizo la aclaración a través de su perfil de la red social Twitter. En un breve comunicado expresó que "jamás actuaría de esta forma" y aseguró que tomará "medidas" al respecto.

"Jamás actuaría de esta forma. Saben muy bien los que me conocen. El responsable es un colaborador, quien hizo un uso indebido y sin consultarme de ese permiso. Voy a tomar medidas. Me hago responsable. Pero no fui yo, ni mi auto, el que realizó esa injusticia", escribió el diputado nacional.

