El artefacto explosivo fue hallado en el ingreso al edificio.

Foto: Google Street View

Una granada activada fue hallada esta tarde en un edificio céntrico de la ciudad. El hecho sucedió hoy, pasadas las 16.30, cuando el propietario de un departamento de calle Moreno 1439 llama a la policía por la presencia de un artefacto explosivo.



Personal de la Policía Motorizada procedió a cortar la calle y evacuar el edificio por precaución, mientras aguardan la llegada de la Brigada de Explosivos.



"Mi mamá salió a hacer un mandado, y cuando volvió vio en la entrada algo que parecía una lata y la entró al departamento. Cuando yo llego me encuentro con eso, que al parecer es una granada de humo. Entonces llamé a la policía y estamos esperando que la saquen", contó en diálogo con la prensa el hijo de una mujer mayor que vive en el lugar y que es quien encontró el artefacto.



"No conocen el material, pero por lo que dicen es una granada", agregó el hombre, quien además sentenció que la policía llegó en tres minutos, pero que "todavía estamos esperando que llegue la Brigada de Explosivos", quien tendrá a su cargo no solo determinar que tipo de artefacto es sino también como lo retiran de ese lugar.





