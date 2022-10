Confirman el paro del transporte en el interior del país: no habrá ómnibus ni miércoles ni jueves

Fuentes empresariales que participaron de una reunión temprano con funcionarios del gobierno nacional salieron sin respuestas. "En la reunión nos expresaron que presupuestariamente no tienen más fondos", señaló el tesorero de Fatap, a medios santafesinos. La reunión posterior entre empresarios y gremio tampoco aportó una solución al conflicto.

"Cuando comienza un plan de lucha, las medidas se van incrementando con el paso del tiempo. Y si no hay respuestas, no queda otra que el paro por tiempo indeterminado. Me parece que no deberíamos llegar a eso y mucho menos que el gobierno permita que la mayor parte del país se quede sin transporte", había planteado el pasado jueves el titular de la UTA Rosario, Sergio Copello. Allí anticipaba el panorama que hoy se ratifica con la medida de fuerza por 48 horas y con un panorama complicado de cara al futuro inmediato.