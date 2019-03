Confirman el descuentode los díasde huelga

Ante el anuncio de los gremios de la administración central sobre una medida de fuerza para la semana que viene, el gobierno provincial confirmó que descontará los días no trabajados a todos los agentes.

La medida alcanza a los empleados de la administración central, organismos descentralizados, empresas estatales, salud y educación. Asimismo, el Poder Ejecutivo recordó que deberá garantizarse la prestación de servicios esenciales, como las guardias de salud pública y el servicio en comedores escolares.

La propuesta del gobierno provincial durante la mesa de diálogo con estatales fue el pago de un 10 por ciento de incremento sobre el sueldo de febrero y la continuidad de la cláusula gatillo, según sostuvo el ministro de Gobierno, Pablo Farías.

Jorge Molina, secretario general de UPCN, calificó de "a todas luces insuficiente" la oferta. Además, junto a Jorge Hoffmann, de ATE, aclaró en rueda de prensa que "la verdadera oferta es de 7,4 por ciento, porque (el 10 enunciado) no incluye el 2,6 a cobrar en diciembre".

Hoffmann dijo que "el gobernador (Miguel Lifschitz) no desconoce el tremendo deterioro del poder de compra de los trabajadores producto de las políticas nacionales donde el aumento de las tarifas implicó un recorte de alrededor del 12 por ciento de los salarios de vastos sectores de la administración pública. Por otra parte, el retraso de la aplicación de la cláusula gatillo afecta el poder de compra dado el descontrol de la inflación. No es concebible que se amenace con el descuento de los días de paro a empleados que sólo luchan para que el deterioro no sea aún mayor, es decir, que luchan por su dignidad. Debería estar orgulloso de los trabajadores públicos de Santa Fe por el sacrificio que vienen haciendo estos años".

Los médicos de Amra y los profesionales de la salud nucleados en Siprus, es otro sector que se plegará a protestar durante la semana próxima.

También Festram (la federación que nuclea a los gremios municipales) ratificó el paro del próximo martes y miércoles. "Es legítimo el reclamo que estamos haciendo, que tiene que ver con un aumento salarial. El gobierno ni siquiera está pagando la deuda de diciembre. La solución es la convocatoria", sostuvo Claudio Leoni, secretario general de Festram.