Conductores denunciaron que les arrojan piedras desde una plaza cercana a Pellegrini y Necochea

"Me rompieron el parabrisas y de casualidad no me pegaron en la cara", contó a La Capital Marcelo, un conductor que sufrió el ataque.

El conductor del vehículo, que estaba yendo a trabajar en ese momento, también relató que a las dos cuadras se encontró con dos policías en moto, a quienes les contó lo sucedido y se encontró con una respuesta cuanto menos increíble: que ya habían pasado dos autos a los que les había pasado mismo.

"Ni me preguntaron cómo estaba", afirmó indignado Marcelo, que hizo la denuncia al 911, pero que estuvo esperando por más de 30 minutos la presencia de un patrullero que "nunca vino".

Hay que recordar que hace un tiempo había sucedido en varias oportunidades hechos de violencia en esa zona, cuando jóvenes y adolescentes arrojaban piedras a los autos que pasaban por el lugar desde el puente peatonal que cruza Pellegrini y que une el Parque Urquiza con el barrio de la República de la Sexta.

Eso motivo inclusive que se presentara una iniciativa en el Concejo municipal para clausurar por dos años el paso peatonal entre el Parque Urquiza y República la Sexta.