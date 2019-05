La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) aceptó hoy la propuesta salarial del gobierno y mañana no habrá paro de actividades en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) informó que el gremio que nuclea a los docentes universitarios a nivel nacional firmó un acuerdo que comprende un aumento del 16 por ciento, que incorpora al básico las sumas no remunerativas y no bonificables en etapas que culminan en diciembre 2019 y contempla dos cláusulas de actualización automática en octubre y marzo 2020.

A su vez añade un aumento en enero 2020 en concepto de recomposición del nomenclador y 2 por ciento de jerarquización docente.

"Para la aprobación se consideró importante cerrar el proceso paritario y se valoró positivamente la evolución de la negociación. Fundamentalmente se tuvo en cuenta la pelea que dieron las docentes y los docentes para modificar sustancialmente las propuestas del gobierno", explicó Verónica Bethencourt, Secretaria Gremial de Conadu.

No obstante, advirtió que "esto no agota los problemas que tiene la universidad. Por eso la resolución de seguir peleando por el desfinanciamiento presupuestario de las universidades y, en particular, por la profundización del proceso de mercantilización del conocimiento de las universidades".

Por otra parte, Conadu ratificó su adhesión al paro del miércoles 29 de mayo convocado por la CGT nacional, por lo que no habrá actividad en la UNR en dicha jornada.