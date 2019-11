Con un alto acatamiento al paro, los maestros repudiaron la represión en Chubut

Los docentes rosarinos se movilizaron por calles del centro para repudiar la represión de maestros en Chubut. Los gremios Amsafé y Sadop adhirieron al paro por 24 horas que dispuso Ctera a nivel nacional. La jornada comenzó con una concentración en la plaza 25 de Mayo y siguió con una marcha por calle Santa Fe hasta la plaza San Martín.

El secretario gremial de Amsafé, Roque Jaimes, indicó que el acatamiento del paro en la provincia es "total". "Es un año muy duro, en la paritaria nacional no sólo se discuten salarios en momentos de crisis, sino también se trata de equilibrar las diferencias salariales en las distintas provincias", añadió.

"Ha sido un año muy duro para la educación pública, de hecho, la caída de la paritaria nacional genera el conflicto en Chubut"

En declaraciones al programa "Ricciardino 830" que se emite por La Ocho, Jaimes indicó que el 2019 "ha sido un año muy duro para todos los argentinos que dependen de un salario", y añadió: "Las paritaria quedaron un poco atrás. En el caso de los docentes un poco menos del resto de los privados de lo que ha sido el proceso inflacionario y sobre todo la devaluación posterior a las elecciones Paso, que dejo atrasado el poder adquisitivo de todo el mundo. Hasta que la cláusula gatillo recupere parte de esta inflación, en tres o cuatro meses pagamos todos con aumento".

adocentes.jpg Los docentes en la marcha de esta mañana en repudio a los incidentes en Chubut. Foto: La Capital / Leo Vincenti.

"Ha sido un año muy duro para la educación pública. La caída de la paritaria nacional genera el conflicto en Chubut y en otras provincias que no pudieron dar los aumentos al no tener fondos nacionales para las escuelas públicas. El 2019 fue el año más dramático de todos en inversión educación y en lo que han recibido los alumnos, con problemas de infraestructura que no se han resuelto", agregó Jaime.

Jaime se trazó un panorama optimista. "Para el año próximo tenemos expectativa que vuelva la paritaria nacional. El presidente electo ha hablado en ese sentido y para nosotros es un progreso. Después discutiremos qué vamos a priorizar", concluyó.