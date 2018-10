Si bien el remate de autos de alta gama incautados a organizaciones delictivas que la provincia tiene previsto para hoy no se suspenderá, una nueva medida cautelar interpuesta en la Justicia dejaría afuera a un tercer vehículo, un Peugeot 308. Los abogados que hicieron la presentación argumentaron que la causa por la que el rodado fue confiscado está en medio de un trámite de juicio abreviado, por lo tanto requieren el cierre de ese proceso.





Tras una jornada de exhibición donde los interesados vieron en detalle cada uno de los vehículos, el gobierno provincial avanzará hoy, a las 16, con la subasta de más de 15 automóviles de alta gama en el galpón 17 de la Franja Joven, en el parque a la Bandera. Y las expectativas son más que alentadoras para los organizadores, ya que hubo 3.598 los inscriptos de toda la Argentina para participar del remate, de los cuales más de 2 mil son santafesinos, unos 550 de Buenos Aires y más de 200 de Córdoba, además de otros distritos del país.

Cautelares

Ya en el inicio de esta semana, se conoció una medida cautelar del juez Juan Andrés Donnola, que frenó el remate de dos autos BMW. Y ayer la determinación se replicó sobre un Peugeot 308, dominio KVL052.

La presentación se hizo en el marco de una investigación por asociación ilícita que se tramita contra personas de la colectividad gitana. Los abogados defensores no sólo argumentaron que la causa se encuentra en medio del trámite de un juicio abreviado, sino que, además, en ese contexto, tanto la defensa de los imputados como los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tienen la intención de que "el producido de la venta del vehículo secuestrado se destine a la reparación de las víctimas de los hechos".

Pese a las medidas interpuestas en la Justicia, la subasta no se verá frenada. Y así lo remarcó en las últimas horas el titular de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), Matías Figueroa Escauriza.

"No se frena el remate, se planteó una medida de no innovar y se va a debatir en la causa. Hasta luego de la subasta se definirá si es o no inconstitucional la ley. Está todo listo; el remate no se para y se dejarán para la próxima estos vehículos en caso de que ganemos judicialmente la cuestión", dijo el funcionario.

Con una base que fue estimada en un 60 por ciento del valor del mercado de los vehículos y con la aclaración de que los ganadores de cada subasta deberán ser los titulares registrales, la provincia espera recaudar más de 4 millones de pesos.

Esa recaudación tiene como destino ser utilizada para fines sociales, y serán ocho los martilleros que por sorteo estarán a cargo de la venta de los rodados.