Con la escritora Selva Almada, arranca la Feria del Libro

El escenario de sus libros es el litoral, el campo, Entre Ríos, su lugar natal; aunque hace muchos años que no vive ahí, suele volver. Para ella, el paisaje es parte, también, de la trama de las historias. “No es algo pasivo como si fuera una escenografía en la que se mueven los personajes, sino algo que los interpela, algo con lo que pueden dialogar, pelearse o encontrarse de una manera muy íntima y profunda”, recalca.

La referente cree que mientras por literatura argentina se siga entendiendo literatura rioplatense, es necesario establecer categorías. “A mí no me interesa el regionalismo en un sentido tradicionalista y conservador, pero sí me interesa pensar si existen particularidades en la literatura de una región, qué elementos tienen en común lxs escritorxs de un mismo territorio, de qué manera circulan los libros y las lecturas en ese territorio. Creo que yo no escribiría de la misma manera si en vez de haberme criado en Entre Ríos lo hubiera hecho en San Juan”, menciona.

Asegura que la importancia de la Feria del Libro se debe a que son sitios en los que descubrir editoriales y escritores y escritoras que no se conocen.

Sobre los desafíos que tiene la literatura hoy dice que tal vez no hay desafío de la literatura, sino el desafío es de las políticas del Estado en torno al acceso a la lectura y a la promoción del libro, a que todas las personas puedan gozar del derecho a la lectura.

Para conocer más sobre la programación de la Feria del Libro, se puede consultar en rosario.gob.ar/cultura.