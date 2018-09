Confirmada la disolución del Ministerio de Salud de la Nación y su reducción al rango de secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la titular de la cartera sanitaria santafesina, Andrea Uboldi, insistió ayer en fustigar la medida. "No existe posibilidad de articulación del sistema de salud con las provincias sin que exista un Ministerio de Salud Nacional que sea rector de las políticas esenciales para unificar los criterios sanitarios sustanciales que garanticen el derecho a la salud con equidad", destacó la ministra en su cuenta de Twitter.

Uboldi se volvió a pronunciar contra la medida de ajustar el gabinete con la reducción de Salud como ministerio, algo que ya había cuestionado en la edición de ayer de LaCapital.

"En términos reales de salud esta decisión implica una reducción de presupuesto destinado a la garantías de derechos sanitarios, debiendo en este caso elegir entre priorizar una política de salud o una política de desarrollo. El que pierde siempre es el que menos tiene. Este tipo de retrocesos dejan a la luz que la variable de ajuste siempre es la gente", sentenció.

En contraposición a su diagnóstico, Uboldi aseguró que "en Santa Fe se viene construyendo en pos de una salud integrada que trascienda las fronteras, que garantice el derecho a la salud de calidad ante todo".

También por su cuenta de Twitter, la ministra se hizo eco del repudio a la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En particular con lo expresado por la titular santafesina del área, Erica Hynes. "Transformar el ministerio de Ciencia en una Secretaría no implica un ahorro real sino sacar de la agenda y desjerarquizar a toda la ciencia argentina. La calidad y la importancia del conocimiento que producen nuestros investigadores e investigadoras, no merecen esta decisión".