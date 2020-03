Para el legislador porteño y asesor presidencial Leandro Santoro la pandemia de Covid-19 obligó a la dirigencia política argentina a superar la grieta. "Hemos tenido que pegar un salto de calidad en el debate político y la vigilancia muy presente de la sociedad civil hace que todos los actores se tengan que comportar de una manera más racional", celebra.

En diálogo con La Capital una de las principales espadas comunicacionales del oficialismo —trajina habitualmente los estudios de televisión y tiene 202 mil seguidores en Twitter y 191 mil en Instagram— afirma que Alberto Fernández "está pariendo un nuevo liderazgo en la Argentina, asentado sobre el sentido común, la sensibilidad y la firmeza", considera que si Mauricio Macri fuera el presidente estaría "más interesado en proteger a los mercados que a la gente" y plantea la necesidad de un nuevo contrato social.

—Uno de los hechos más llamativos de la emergencia sanitaria es el trabajo conjunto entre Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y el respaldo de la oposición a las medidas del presidente, ¿Se está cerrando la grieta, al menos por arriba?

—Cada uno tiene su lectura de la grieta. Para algunos es solamente la polarización extrema de posiciones ideológicas. Para mí es eso más una cuota de individualismo e infantilismo, que hace que en la Argentina cueste encontrar puntos de contacto. Desde esta perspectiva puede ser que sea una superación, en el sentido de que obligados por las circunstancias hemos tenido que pegar un salto de calidad en el debate político y en la responsabilidad de los discursos porque estamos frente a un tema súper complicado. La vigilancia muy presente de la sociedad civil hace que todos los actores se tengan que comportar de manera más racional. Enhorabuena.

—El coronavirus plantea al gobierno un desafío gigantesco de coordinación de medidas en el frente sanitario, económico social, ¿Es también una oportunidad para Alberto Fernández para reafirmar su liderazgo al interior de la coalición y hacia el país?

—Alberto no lo ve así, y cualquier persona y sector que piense en lo político partidario no solamente estaría perjudicando el interés general sino que además sería castigado por la sociedad. Más allá de eso, creo que más por las características personales de Alberto está pariendo un nuevo liderazgo en la Argentina, asentado sobre el sentido común, la sensibilidad y la firmeza. Mucha gente que no nos votó descubrió recientemente eso en Alberto. Esto no significa que sea planificado, es algo que surge como consecuencia de una crisis que de alguna manera hace que las cartas se barajen y se vuelvan a repartir: los conflictos, las prioridades y los tonos de los discursos son otros. Esto pasa cada tanto y hoy le está pasando al mundo.

—Tiene una relación cercana con Alberto Fernández e integra su equipo de asesores, ¿Cómo lo ve a él personalmente ante la emergencia sanitaria?

—En este tipo de situaciones hay dos posibilidades: la gente se paraliza o saca el león que tiene adentro. Es muy difícil mantenerte igual anímicamente frente a un conflicto de esta naturaleza. A Alberto le pasó la segundo: lo noto mucho más sobre los temas, aún más de lo que ya estaba. Sus intervenciones en los foros internacionales virtuales que se han hecho denotan que el tipo está reflexionando sobre lo que va pasando no sólo en Argentina sino también en el planeta. No todos los presidentes de la región tienen la capacidad para reflexionar en esa línea, más bien lo contrario.

—La capacidad de intervención del Estado tiene un límite, ¿Está acompañando como corresponde la sociedad civil?

—El conjunto de la sociedad civil está de acuerdo con la visión que tiene Alberto. También creo que la gran mayoría de la gente entiende que las capacidades del Estado están muy menguadas como consecuencia de las políticas neoliberales. Encontramos un Estado endeudado, sin fondos, con instituciones prácticamente desmanteladas, y eso la sociedad lo ve. El nivel de tolerancia a los errores menores que se dan es enorme, porque la gente ve que Alberto tiene buena intención y que la herramienta que tiene está bastante oxidada. Después es como todo: hay gente que se va de vacaciones y se caga en la ley, y hay personas que tienen una actitud súper colaborativa y solidaria. Eso convive siempre en la Argentina.

—¿Cuánta cuarentena se banca la economía y la sociedad argentina?

—Como dijimos desde el primer día, la cuarentena va a tender a profundizar la recesión. Para una estructura económica y social tan precaria como la nuestra eso va a traer problemas muy importantes. Lo que dijo Alberto fue que el Estado va a estar presente y no va dejar a nadie desamparado. Vamos tener que hacer un esfuerzo, sobre todo para salvar el interés de los más débiles. Las ganancias y las pérdidas se reparten con equidad. El liderazgo de Alberto también es de carácter ético: plantea que hay que tener un criterio de justicia para administrar la restricción. La sociedad lo entiende, incluso ese consenso se ve plasmado en la foto con (Axel) Kicillof, (Horacio) Rodríguez Larreta y Alberto, es asumido incluso por fuerzas políticas que compitieron con nosotros en las elecciones.

—Viene planteando la necesidad de un nuevo contrato social, ¿En qué consiste y cómo se implementaría?

—Creo que va a haber un replanteo mundial, no solamente en la Argentina o en América del Sur, sobre cómo llevar adelante la vida en comunidad. Una de las primeras cosas que se empiezan a ver a partir de esta crisis es la condena al individualismo absoluto. En segundo lugar, se empieza a poner en debate el concepto del tiempo: durante muchos años para nosotros el tiempo ocioso o libre era mala palabra. También se empiezan a dar debates profundos sobre la posibilidad de un ingreso universal, que pone en tela de juicio al trabajo tal como lo conocimos en la sociedad industrial, y sobre qué es valioso y qué no lo es: hoy podés tener mucha plata pero frente a la pandemia te sirve de poco. Además los Estados empiezan a discutir sobre las fronteras entre lo público y lo privado y se está replanteando la legitimidad de las riquezas extremas. Todo esto está empezando a darse, no sé si efectivamente va a suceder.

—¿De qué depende que se avance con esos debates y decisiones?

—La dimensión de los cambios va a tener mucho que ver con la profundidad de la crisis: si mañana aparece la vacuna quizás dentro de dos meses estamos como que no pasó nada. Pero si la crisis se mantiene en el tiempo, se destruye valor, se pierden vidas humanas y todo el sistema financiero mundial entra en un tobogán, hay más chance de que mundialmente la cosa se replantee. Lo que no veo posible es un contrato social en la Argentina desconectado de lo que pase en el mundo.

—¿Cómo cree que hubiera manejado Macri la emergencia sanitaria?

—La respuesta más fácil es decir que hubiese hecho lo mismo que sus aliados en la región, pero no lo sé. Lo que sí es seguro es que no hubiese tenido la vocación de proteger a la gente que tiene Alberto. Estoy seguro de que él estaría más interesado en proteger a los mercados que a la gente.