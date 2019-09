Ricardo Diab en representación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) fue uno de los participantes de la reunión de ayer en el Ministerio de la Producción.

"No es un bono, es una compensación salarial que si será de carácter obligatorio para los trabajadores", explicó el vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, que ayer participó de la reunión en Buenos Aires en la que se definió el pago de 5 mil pesos a los trabajadores de empresas privadas.

La Unión Industrial Región Rosario alertó sobre las dificultades que tiene el sector para efectivizar el pago. El titular de la entidad, Mariano Ferrazzini, señaló que habría sido clave una compensación por el pago. “Pagamos impuestos y contribuciones muy altas; allí podría haberse encontrado una solución”, señaló.

"En la negociación lo que pudimos conseguir es que sea una recomposición salarial a cuenta de futuras negociaciones, no remunerativo y que se pague en cinco cuotas, aún así hay sectores que nosotros representamos que están muy molestos'', dijo Diab esta mañana en el programa "Zysman 830" de La Ocho.

La reunión se realizó ayer en la sede del Ministerio de Producción de la Nación en donde las cámaras empresariales y la Confederación General del Trabajo (CGT) acordaron, con la mediación del gobierno, otorgar 5 mil pesos a los trabajadores del sector privado.

"Nosotros solicitamos que sea en cinco cuotas, todos los sectores comprenden la situación de las empresas"

En el encuentro se resolvió que ese incremento sea obligatorio, tenga carácter no remunerativo y se tome a cuenta de las próximas revisiones paritarias. Las pequeñas y medianas empresas podrán pagarlo hasta en cinco cuotas.

Diab detalló que el sector empresario pugnó para que no se trate de un bono, mientras que los representantes de los sindicatos lo que solicitaban era que sí o sí sea obligatorio. "Un bono es algo que se agrega al salario, esto es una recomposición salarial a cuenta de futuras negociaciones y ajustes, que sin lugar a dudas lo vamos a tener, nosotros expresamos que no podríamos otorgarlo si no tendríamos ayuda del gobierno", indicó.

En ese sentido describió que es "la parte no remunerativa la que tiene aporte del gobierno", ya que más adelante se advierte que "en muchos casos va a haber ajuste por acuerdos paritarios y, en esos casos, si serán remunerativos", aclaró para remarcar que las pymes vienen "de 19 meses consecutivos de caída de ventas".

Acerca de las cinco cuotas, Diab dijo que se definirá en las próximas horas pero que en principio se tratarían de mil pesos mensuales de octubre a febrero. "Hoy se reúnen los técnicos para ver los detalles del decreto, nosotros solicitamos que sea en cinco cuotas, por lo que estuvimos dialogando ayer entendemos que habrá margen de negociación porque todos los sectores comprenden la situación de las empresas", dijo.

Del cónclave, que se extendió por una hora y media en Buenos Aires, por el gobierno participaron el titular de la cartera productiva, Dante Sica, su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el secretario de Comercio, Ignacio Werner.

Por el sector sindical, estuvieron presentes Héctor Daer (sanidad), Carlos Acuña (estacioneros), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (mercantiles), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (seguro), Carlos West Ocampo (sanidad), Robustiano Geneiro (gastronómicos) y Alberto Tomasone (mercantiles).

En representación del sector empresario participaron Diab (Came), Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (Camarco), Enrique Mantilla y Julián Jajurin (Came) y Pedro Etcheverry (CAC).

"Estaba presente el sector sindical en la discusión, se arribó a un acuerdo, y es que se trata de una recomposición salarial, pagadera en cuotas, no remunerativo y a cuenta de futuras negociaciones", resumió.

Por último, Diab contó que hay sectores a los que representa que "están muy molestos, y eso que podría haber surgido otra cosa. Nosotros queríamos que no sea bono y no sea obligatorio, los sindicatos querían lo contrario, lo que negociamos es que no sea bono pero que sea obligatorio el pago a todos los trabajadores", cerró.

Sobre este tema, el presidente de la Unión Industrial Región Rosario, Mariano Ferrazzini, alertó hoy sobre las dificultades que pueden encontrar algunas empresas para pagar los 5 mil pesos y aseguró que "se trata de una decisión muy fácil para el Estado y mas difícil para la empresa y los trabajadores".

Ferrazzini manifestó que su pago en tiempo y forma dependerá de la realidad que viven cada una de las industrias. "Tendremos que leer bien como sale el decreto, porque en este momento tenemos reapertura de paritarias", dijo Ferrazzini para adelantar que podría descontarse de esos acuerdos salariales.

bono1.JPG Ricardo Diab en representación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) fue uno de los participantes de la reunión de ayer en el Ministerio de la Producción.

El dirigente dijo que si bien se acordó que sea a cuenta de futuras negociaciones, tiene dudas y quiere ver "si sale a cuenta de paritarias, si es que esta incluido, y que por ejemplo hay sectores que cuentan con un bono, como los químicos, que tienen uno de 12 mil pesos a fin de año". Asimismo, si bien admitió que el bono es necesario, porque "la gente no la esta pasando bien", también apuntó que "la situación de las empresas no amerita seguir desangrándose con este tipo de medidas".

Por último remarcó que hoy se están encarando muchas problemáticas junto a los trabajadores y ahora esperan que este tema "no sea motivo de enfrentamiento". Por eso consideró que la reparación podría haber salido de otro lado: "Pagamos impuestos y contribuciones muy altas; allí podría haberse encontrado una solución", evaluó Ferrazzini.

Los puntos acordados son los siguientes:

1. Obligatorio. El pago se hará efectivo para todos los trabajadores que se desempeñan en empresas privadas.

2. No remunerativo. No se trata de un bono sino de una remuneración salarial, no se agrega al salario, se descontará de futuras negociaciones paritarias.

3. Cuotas. Hoy se conocerán los detalles del decreto, pero en principio las pymes podrán pagar los 5 mil pesos en cuotas que podrían pagarse de octubre a febrero.

4. Adelanto. Se trata de una especie de anticipo de futuros acuerdos salariales.

5. Octubre. Algunas empresas podrán efectuar el pago en una sola cuota y otras hasta en cinco cuotas a partir del mes de octubre.