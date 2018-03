Comienza a tramitarse on line el medio boleto estudiantil

Desde hoy se podrá tramitar la franquicia para obtener el medio boleto estudiantil 2018 o su renovación. El trámite se realizará totalmente on line en rosario.gob.ar, sólo tiene una instancia presencial cuando los alumnos retiran la credencial en los centros de atención habilitados.

Los alumnos de jardín de infantes (4 años), preescolar, escuela primaria, secundaria y especial de la ciudad de Rosario, que vivan a más de 8 cuadras de donde estudien, podrán tramitar la franquicia para obtener por primera vez o renovar su medio boleto estudiantil, y así acceder al descuento en el transporte urbano de pasajeros, de acuerdo a la ordenanza 6896/99.

Requisitos para obtener por primera vez el medio boleto estudiantil: ser alumno regular de establecimientos educativos de Rosario, en los niveles: jardín de infantes (4 años), preescolar, primaria, secundaria, y escuela especial. No ser titular de otra franquicia de transporte. Tener domicilio a más de 8 cuadras del establecimiento educativo, y que el mismo figure en el DNI. El ingreso del grupo familiar no debe superar lo estipulado por la ordenanza: hasta 3 hijos en edad escolar, no debe sobrepasar hasta 3 veces y medio el salario para la categoría A de maestranza, según la escala salarial de empleados de comercio, según convenio colectivo de trabajo vigente.