Comerciantes dispuestos

El referente de la agrupación Casco Histórico de Rosario, Fabio Acosta, se manifestó dispuesto a "conversar" sobre una posible restricción al ingreso de vehículos particulares al área central. "Podemos hablarlo", sostuvo en diálogo con La Ocho y advirtió: "Creemos que nuestros clientes no sólo llegan en auto". Luego fue más allá y señaló que "no hay que cerrarle la puerta a ninguna medida". Y admitió que "antes había más resistencia de los comerciantes ante la necesidad de evitar la circulación vehicular, pero ahora se ha puesto en evidencia que, si caminan, pueden ver mejor las vidrieras y, por ende, eso genera más consumo. No hay relación directa entre una mayor cantidad de ventas y un aumento del flujo automotor".