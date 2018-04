Comerciantes creen que no hay que innovar

Los principales referentes del comercio del centro rosarino creen que en el actual contexto económico no hay espacio para "ninguna prueba piloto" de más restricciones de acceso para los vehículos. Resaltaron los cambios en la infraestructura urbana, pero la mayoría dijo sentir el impacto de la baja de las ventas en sus negocios. El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Ricardo Diab, consideró que frente a la baja de ventas minoristas "no sería conveniente hacer ninguna prueba piloto o cambio que alterara la llegada de los clientes al centro". Recordamos lo negativo que fue para los comerciantes la experiencia, cuando se limitó el ingreso autos por días de acuerdo al tipo de patente", recordó Diab y destacó: "Somos conscientes y conocemos cómo, en otros países, como por ejemplo España, la prioridad al peatón favorece a los centros comerciales abiertos". "Lo primero que debemos considerar es que en aquellos lugares existen alternativas de comodidad para el estacionamiento de los vehículos —ya sea subterráneo o en periferias— o un transporte público que brinda mayor confort, en segundo lugar debemos tener presente los usos y costumbres de los rosarinos, que no pueden cambiarse de un día para el otro", estimó.