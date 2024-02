Comerciantes de Calle San Luis en alerta por la caída en ventas y la quita de subsidios

A eso se suma el incremento del 124% de la tarifa de la electricidad que anunció el gobierno. Para el comerciante, eso incidirá también a la hora de hacer el balance mensual.

"Estamos en tiempos en que ingresamos y debemos encender el aire acondicionado porque ya a media mañana no se puede estar por la alta temperatura y hay que darles confort a empleados y comodidad a los clientes, también incide en la caída de ventas, que en calle San Luis ha sido de entre 20 y 22 por ciento", aseguró.

También rescató que en ese centro comercial el impacto de la pérdida del poder adquisitivo es menor porque calle San Luis surge como una oportunidad. Sin embargo, admitió que la gente perdió muchísimo ante la inflación.

"La gente no puede postergar el alimento y los medicamentos, pero aunque el Estado no intervenga sobre los precios, no debe permitir que los oligopolios sigan formando precios en detrimento del bolsillo del consumidor y de todos nosotros", sostuvo.

A su vez, señaló que los comerciantes "no pueden trasladar los aumentos de precios impuestos por esos oligopolios porque saben que no vana a vender nada".