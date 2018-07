Comenzó el operativo especial de prevención en el marco del Día del Amigo

El titular de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, Guillermo Turrín, destacó esta noche la importancia de tomar conciencia acerca de los riesgos que se corren cuando un conductor toma alcohol, en el marco de la celebración del Día del Amigo, cuyo epicentro será mañana .

En ese sentido, el funcionario municipal insistió en que "el alcohol con el volante no son compatibles", y que la toma de conciencia es la que va a garantizar "una conducción segura".

"No buscamos que la gente no tome sino que el que elige tomar, no debe conducir", remarcó Turrín en declaraciones a la prensa, en el marco de los operativos de alcoholemia que comenzaron hoy por la celebración del Día del Amigo.

El secretario de Control admitió que se trata de una fecha especial para todos los rosarinos, aunque recomendó responsabilidad a la hora de manejar. "Entendemos que esta fecha es especial. El año pasado hicimos 450 controles y registramos sólo seis casos positivos de acoholemia, así que esperamos, al menos, repetir", agregó.

Del operativo participan agentes de la Dirección General de Tránsito, quienes contarán con la colaboración de efectivos policiales. En conjunto realizarán controles de documentación y elementos de seguridad, y también supervisarán las condiciones de conducción, a través de la práctica de tests de alcoholemia y narcolemia.

Por su parte, el director de Tránsito, Gustavo Adda, indicó que "las estadísticas indican que en la variación interanual de accidentes de tránsito han disminuido en 400 personas la cantidad de ingresados al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez por siniestros viales, cualquiera sea su gravedad. Estamos hablando de una merma del 20 por ciento, lo que nos alienta a seguir trabajando en ese sentido

El punto de control fue en Oroño y Salta y contó con la presencia de los familiares de víctimas del caso Sebastián Pira. En el lugar también se sumaron referentes de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y el Sideat.