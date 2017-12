Colectivos y taxis trabajarán hoy hasta la noche y se sumarán al paro de la CGT desde la medianoche hasta el mediodía de mañana martes. Así lo confirmaron tanto el titular de la UTA de Rosario, Manuel Cornejo, como el secretario del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Boix.

Embed #Procopio830 | #ReformaPrevisional

Manuel Cornejo, secretario general de la UTA Rosario, "A partir de las 11 de la noche comenzará a mermar el servicio. Este paro no es normal"

Vía @BeatrizPriotti



En una conferencia de prensa, minutos después de las 11.30, Cornejo expresó su molestia por el "paro a medias" y definió que todo es "un quilombo". Además confirmó que el trabajo será normal hasta la noche: "Hasta la medianoche habrá transporte, está garantizado, pero este no es un paro normal, nadie sabe si esto es bueno o malo, si se va a probar o no, la verdad es que no es normal lo que pasa". Y recordó que "la CGT aceptó una parte de la reforma".





"En general los paro son desde las 0, entonces la gente ya se programa, pero aquí la gente no pudo prever, esto confunde mucho a la gente", agregó en el programa "Procopio 830" de La Ocho.

"A las 12 del mediodía de mañana se termina el paro, pero para que se normalicen los servicios va a tardar una hora y media más", explicó.





Horacio Boix confirmó en La Ocho que brindarán servicio hasta las 12 de la noche.



También Horacio Boix detalló cómo será la modalidad de trabajo durante este conflictivo lunes. "En esta confusión, lo que hacemos es tomar la modalidad de la UTA, la vamos a copiar y hacer lo mismo. Trabajamos normal hasta la medianoche y después nos sumamos a la protesta".