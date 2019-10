Colectividades será gasolera y con platos económicos

La edición 35 de la Fiesta de Colectividades vendrá gasolera, austera, sin horas extras para el personal municipal, pero con platos económicos para que la gente se vuelque masivamente al predio del parque a la Bandera. No obstante, habrá operativo policial, inspectores y un refuerzo de seguridad privada. La cita será entre el viernes 8 y el domingo 17 de noviembre.

Inflación anual de dos dígitos, recesión, caída en las ventas, bolsillos flacos. Este es el panorama que el tradicional encuentro multicultural deberá enfrentar en menos de un mes. Una suma de variables, incluso más complejas que los pronósticos de lluvias.

Hace algunas semanas, las autoridades de la Asociación Encuentro de Colectividades se reunieron con la intendenta Mónica Fein para coordinar el desarrollo de la edición 2019 de la fiesta popular más importante de la ciudad. A comienzos de noviembre, y al pie del Monumento a la Bandera, regresará todo el brillo y el color de Colectividades con sus 38 stands a los que se agregarán el argentino y el de los pueblos originarios.

"Está garantizado el personal municipal, pero lo que no habrá son horas extras", adelantó la titular de la entidad, Lydia Del Grosso, para aclarar: "Va a haber, al igual que el resto de los años, policía, vallado perimetral y hemos decidido reforzar la seguridad privada".

El plan de austeridad se da en consonancia con las medidas adoptadas por el Ejecutivo local luego de las elecciones presidenciales primarias de agosto, que incluye un recorte de gastos en las finanzas municipales en el orden de los 600 millones de pesos.

"Vamos a adaptar la Fiesta a la situación económica y social que vivimos todos los argentinos. Seguramente cada stand reforzará su seguridad en cada carpa, con serenos nocturnos en el marco del operativo policial que, nos indicaron, será el mismo que años anteriores; esto implicará rondines en el ingreso y egreso masivo y agentes en las cajas recaudadoras", remarcó Del Grosso.

Una parte del costo del operativo policial será asumido con fondos de la Asociación. "Quizás no haya guardias permanentes sw Alumbrado e Hidráulica, pero descontamos que, si surge algún inconveniente, acudirán al llamado", estimó la referente.

Para los organizadores será un acontecimiento complejo y muy atravesado por el factor político. Un antes y un después del próximo 27 de octubre, fecha de las elecciones generales a presidente.

Otra de las novedades que los 38 stands se comprometieron a llevar adelante será la oferta de un menú económico promocional para que el gran público pueda tener acceso, y que tendrá, dentro de la figura del plato típico de una colectividad, algunos elementos modificados. Combinados con algunas gaseosas estarán a un precio más bajo.

Dentro del ajuste que se impone, los espectáculos estarán sobre el escenario como todas las ediciones anteriores. Hasta ayer permanecía confirmada la presencia del grupo Amapola; el resto de la programación artística está en manos de la Secretaría de Cultura municipal, que aún no terminó de confirmar la totalidad de la grilla de shows.

Si bien se mantendrá casi inalterable la cantidad de colectividades que participarán en este 2019, la de Chile no será de la partida. En cambio, regresa la andaluza.

"Hemos evaluado la comida, los platos típicos. Hay una realidad. Pese a la inflación, no nos podemos exceder en los precios, si no la gente no consume", indicó Del Grosso para ir de lleno a un tema que provoca dolores de cabeza entre los organizadores: "A nosotros sí nos aumentaron. Por ejemplo una estructura de pisos pasó de 11 mil a 30 mil pesos en un año".

La misma preocupación existe con el resto de los costos de montaje. Las instalaciones de gas y luz requieren de profesionales matriculados que, según algunos organizadores, "cobran una fortuna" para dejar todo en condiciones. Y la coyuntura electoral hace que las empresas distribuidoras de bebidas no les entreguen listados de precios a Colectividades.

Como ya es costumbre, el temor a las lluvias es un tema recurrente del encuentro. "Estamos a merced del tiempo. Si ocurre lo del año pasado, será un desastre muy difícil de sobrellevar. A este 2019, llegamos con lo justo, después de un esfuerzo enorme", remarcó la titular de la Asociación.

Placa evocativa

Este 24 de octubre, a las 19, en el parque de las Colectividades (avenida de la Costa y Dorrego), la Asociación Encuentro de Colectividades colocará una placa recordatoria a 35 años de la primera reunión multicultural en Rosario. La cita fue un 1º de noviembre de 1983, en el anfiteatro municipal Humberto De Nito.