Joaquín tiene 5 años y acude el jardín Nº 249, en zona suroeste de la ciudad. Tuvo un accidente doméstico de electrocución, mientras intentaba acercar un ventilador a su pequeño hermano en una casa de chapas en una tarde de mucho calor, y ese episodio le produjo dos paros cardiorrespiratorios y le dejó secuelas neurológicas iniciales severas. Mientras intenta recuperarse en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, su maestra inició una campaña de recolección de dinero para que este niño pueda acceder a "una vivienda digna", donde no esté expuesto a este tipo de accidentes. Esta colecta solidaria emocionó y movilizó a esa comunidad escolar, y el objetivo es alcanzar la suma de 180 mil pesos para poder comprar una unidad prefabricada para cuando Joaquín logre salir del centro de salud.

"Estoy esperanzada y sé que vamos a llegar a conseguir la casa. No tengo dudas de que el corazón de los rosarinos es muy noble. Y, por supuesto, acá también juega la fuerza de Joaquín. Quiero ver disfrutar de nuevo a mi alumno, en una casa digna", confió Bibiana Francisco, docente del jardín Nº 249, de Biedma al 5200.

El tremendo accidente ocurrió el 20 de noviembre pasado. "Fuimos hasta la casa para tratar de ayudar, y viendo ese panorama, una noche me dije: «algo tengo que hacer, no puedo mirar para otro lado»", comentó entre lágrimas Bibiana.

Este niño vive en una casa de chapas y bolsas de nylon. Sin ninguna clase de elementos mínimos de seguridad. Ese escenario de angustiante vulnerabilidad, promovió la conducta de su maestra en el jardín. "En realidad, en un primer momento íbamos con la intención de mejorar la instalación eléctrica, junto a compañeros de Amsafé, pero cuando vimos ese panorama nos dimos cuenta de que había que hacer algo mucho más profundo. Por eso salimos a pedir colaboraciones", remarcó la docente.

El nene recibió una descarga y tuvo dos paros por el accidente hogareño. Por suerte, la familia fue asistida por una vecina y otro desconocido en moto, que lo llevaron al hospital, donde lo trataron muy bien los médicos. Le salvaron la vida pero quedó con secuelas.

"Hasta el momento no habla, sólo emite sonidos, no se sabe si podrá volver a caminar, no controla esfínteres, y tampoco puede fijar la mirada. Sólo sonríe, y eso para nosotros es nuestra gran luz de esperanza", contó Bibiana.

Cuando tomó la decisión de organizar una colecta para Joaquín, la maestra apostó a los gestos solidarios que caracterizan a los rosarinos. "Primero lo pusimos en grupos de WhatsApp de amigos. También los subimos a las redes sociales y empezó a tomar magnitud. Sé que hay muchos corazones solidarios en la ciudad", relató la docente.

Convencida de que podrá aflojar corazones y movilizar actos solidarios, Bibiana encabeza esta emotiva campaña. "Necesitamos juntar 180 mil pesos de manera urgente. Los bancos necesitan más tiempo para abrir una cuenta solidaria, así que tuvimos que apelar a otras modalidades. Por eso, tuvimos que armar una opción con los abogados de viviendas Anahí para recibir las donaciones y transferencias. Y, además, los que puedan donar más de mil pesos, pueden hacerlo personalmente en el local de San Martín 4145", subrayó la maestra.

Muchos gestos

"Esta gente de la firma Anahí nos hizo un gran descuento y se portó muy bien", agregó.

Joaquín ya salió de terapia intensiva, está en sala, y sus familiares esperan que le coloquen un botón gástrico para poder salir de alta. Y también necesitará una silla de ruedas para su reinserción. "Les pido a los rosarinos que abran su corazón en esta Navidad, que entiendan que hay gente que necesita una ayuda de nosotros", resaltó Bibiana.

Para todo tipo de colaboraciones, se pueden contactar con Bibiana Francisco al 156-258989.