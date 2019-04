La asamblea de los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en la Coad resolvió rechazar la oferta salarial del gobierno nacional y someterla a votación de los profesores.

Así, entre miércoles y jueves, la propuesta será evaluada por los docentes de las distintas facultades. El resultado será llevado a la asamblea del lunes 8 a las 19 en la Facultad de Derecho, donde se evaluarán los pasos a seguir.

"Sostenemos que la propuesta no cumple con que no se pierda el poder adquisitivo y que mantenga el convenio colectivo de trabajo en lo que respecta al nomenclador", señaló Laura Ferrer Varela, titular de Coad, a La Capital.

Confirmó además que el jueves se van suspender las clases entre las 10 y las 14, a fin de participar de la marcha en Rosario contra el tarifazo y los despidos. La movilización será desde la plaza Sarmiento hasta la plaza san Martín.





Paritaria. En la asamblea del próximo lunes también se evaluará el resultado de la reunión paritaria nacional del viernes entre el gobierno y la Conadu, la federación nacional de los docentes.

"La idea es ver qué hacen las otras organizaciones de base para coordinar. Nosotros ya tenemos votado un paro de 72 horas. Y ante el rechazo implementaremos el paro de 72 horas", explicó Ferrer Varela.

Explicó que la oferta del gobierno propone extender la paritaria -de febrero a febrero- a 14 meses, a pagarse en mayo.

"Entonces, con la inflación supuesta de 4 por ciento en marzo y 4 por ciento en abril la inflación queda en el 62 por ciento interanual, y el gobierno ofrece entre un 43 y un 45 por ciento, según el cargo", detalló. Dijo que además que hoy, con el porcentaje de aumento del año pasado, el 29 por ciento del salario es en negro.

Continuidad en Conadu. Adelantó que el 16 de abril la Coad realizará una mesa de debate para evaluar la continuidad o no dentro de Conadu. "No nos sentimos representamos por lo que Conadu viene haciendo, sobre todo en lo que va de este gobierno, donde no se opone como debe oponerse a las políticas del gobierno nacional".