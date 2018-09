Coad consideró "insuficiente" la propuesta a los docentes universitarios

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) evaluaron en asamblea que la oferta que presentó el gobierno en la mesa de negociación salarial es "insuficiente", aunque las federaciones entendieron que debía ser puesta a consideración de los docentes, por lo que hoy comenzó la votación y el viernes próximo se resolverá la postura que llevarán al plenario de Conadu.

Coad señaló en un comunicado que la nueva oferta "ha sido el fruto de las enormes movilizaciones que han tenido lugar a lo largo y ancho del país en defensa de la Universidad Pública".

"Aún así, no alcanza a cubrir ni siquiera una de las dimensiones del conflicto universitario. La demanda salarial es sólo uno de los aspectos al que se suman los recortes presupuestarios para el actual ejercicio y el del año próximo o la gravísima situación de la ciencia nacional que ha recibido un nuevo golpe con la degradación del Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaria", detallaron.

>> Leer más: Cronología y futuro de un extenso conflicto





Resaltaron que la oferta salarial "continúa siendo insuficiente para recomponer la pérdida del poder adquisitivo" de los sueldos, además de remarcar que "aceptar sumas no bonificables implica un retroceso" de conquistas anteriores "y puede tener consecuencias negativas en futuras negociaciones salariales".





Además, calificaron como "ambigua la cláusula de revisión porque no es automática y depende, en última instancia, de la voluntad del gobierno nacional", y ejemplificaron con el "antecedente negativo de septiembre de 2016, donde el gobierno negó la depreciación de los salarios y ello redundó en pérdida del poder adquisitivo".

No obstante, las Federaciones entendieron que la nueva oferta salarial debía ser puesta en consideración de los docentes, por lo que se habilitó la votación para decidir el mandato de Coad hacia el plenario de secretarios generales de Conadu del próximo viernes, donde se resolverá la postura de la federación respecto al ofrecimiento del gobierno.

>> Leer más: Universitarios harán una marcha de antorchas en la previa del recital de Charly





Coad detalló que la nueva oferta salarial es la siguiente:

► Incremento del 4,2% en septiembre (a cobrar en octubre), lo que sumado a las cuotas de mayo (5%) y agosto (5,8%) alcanza el 15%.

► Adicional remunerativo no bonificable a partir de octubre (a cobrar en noviembre) que incluye los distintos tramos de antigüedad y dedicación a ese momento. Esto representa un incremento del 24% para titulares y asociados, 25% para adjuntos, JTP y preuniversitarios y 26% para auxiliares de primera y segunda. Al ser no bonificable, no se incorpora al básico y por ende no aplica para el cálculo de los adicionales por título o por zona.

► A partir del 1º octubre se aplicará el nomenclador salarial, modificando las relaciones vigentes entre el cargo de profesor titular y el de ayudante de primera de 1,76 a 1,8.

► Continuar con la recomposición del nomenclador preuniversitario efectivizando los ajustes que corresponden en virtud de lo acordado en el punto precedente.

► Cláusula de revisión no automática en diciembre de 2018 y en febrero 2019.