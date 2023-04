Clausuran un bar del club Náutico Avellaneda por servir a un grupo de chicos hamburguesas crudas

Alumnos del colegio Dante Alighieri concurrieron este martes a una actividad. En el almuerzo detectaron que la carne no estaba cocida. Intervino el Instituto del Alimento del municipio.

Además, se constataron las temperaturas de refrigeración, de cocción, la procedencia de los alimentos. Y puntualmente el estado de los productos que conformaron el menú, que fue el motivo de la denuncia porque no tenía la cocción correspondiente.

image - 2023-04-26T154541.544.png

“En la denuncia se aduce que las hamburguesas no tenían la cocción correspondiente, parecían crudas. Además los chicos refirieron que estaban duras y frías, y que tenían sensación de que contenían elementos duros, que no eran propios de la carne picada”, refirió Susana Dueñas, directora del Instituto del Alimento, sobre los detalles de la denuncia y el procedimiento.

Cabe recordar que ingerir una hamburguesa cruda conlleva el riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria con bacterias de Escherichia coli, que siguen activas si la carne no se cocina a una temperatura determinada.

Múltiples desprolijidades

La funcionaria detalló que “se procedió al cese de las actividades del bar hasta que no reviertan las no conformidades encontradas, como el manejo inadecuado de temperatura, falta de higiene, deficiencia de acopio de alimentos en las conservadoras, en los utensilios, en las chimeneas, y equipos de cocción”.

Además aclaró que se trata de “una paralización preventiva. Hasta que no se revierta, no se rehabilita, y no se hace el levantamiento del cese de la actividad. Tienen que revertir el acondicionamiento de higiene y de todos los equipos de frío que utilizan para los platos que dispensan”.

Según Dueñas, se detectó “una suma de cosas. No se puede tener un lugar en esas condiciones. Hay que enfocar en la cocción de los productos, porque no llegan a la temperatura de seguridad, y es una de las malas prácticas”.

Finalmente aseguró que hasta que el espacio esté en condiciones, no se levantará la clausura. “Los plazos dependen de cómo evolucionen los trabajos y los cambios que deben hacer. Lo iremos evaluando”.

Desde la representación legal, los equipos directivo y docente de la escuela Dante Alighieri indicaron a los padres que el propio establecimiento contrató los servicios del Club Náutico para una actividad del Departamento de Educación Física y que este club tiene concesionado el servicio de buffet.