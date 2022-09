Clase de música en pleno bulevar Oroño y Mendoza en apoyo al paro docente

Jorgelina Gauna, docente de la escuela Rivadavia, reseñó los motivos de la clase pública de música que le puso otro color al bulevar Oroño, más allá de los inconvenientes en el tránsito en una hora pico

“Hace dos meses que los docentes estamos con este reclamo de actualización de sueldos. Hicimos esta clase abierta para sumar una modalidad más al paro que dispusieron las bases de la docencia y poder visibilizar más nuestra problemática ante la indiferencia de un gobierno que no está dispuesto sentarse a conversar la actualización de nuestros salarios”, señaló Gauna.

En declaraciones a LT8, la docente subrayó: “Estas dos escuelas autoconvocadas decidieron hacer esta clase abierta como se está haciendo en otras instituciones de la ciudad. Esta jornada se organizó en distintas clases. Una de ellas fue la Historia de las Luchas Docentes para visibilizar esta problemática que lleva el magisterio”.

Gauna dijo que “son 141 años de reclamos de un salario digno para una profesión cuyo reclamo siempre fue estigmatizado por la idealización del docente, por la vocación, porque un docente no debería estar cortando calles o haciendo huelgas. Eso quedó en la imagen del docente y queremos visibilizar esto en las calles”.

Priscila Aguirre, presidenta del Centro de Estudiantes del Bernardino Rivadavia, expresó por su parte: “Estamos defendiendo la lucha docente. No es que los profesores no quieran dar clases. Quieren un salario decente para sus familias. Hoy vecinos nos tiraban huevos de los edificios de Mendoza. Eso muestra el grado de ignorancia de algunas personas. Estamos acá porque es algo importante también para nosotros. No estamos perdiendo clases. Los apoyamos porque los salarios son muy bajos”,