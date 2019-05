Ya con las obras finalizadas y los controles de radares móviles instalados, la traza de avenida Circunvalación sigue siendo escenario de siniestros viales. Durante las primeras horas de ayer, fue un camión cargado de aceite que se dirigía a la zona del puerto, el protagonista de un "despiste" que hizo que el enorme vehículo terminara cayéndose sobre una de las colectoras en el tramo que va entre 27 de Febrero y Rivarola. Si bien el chofer sufrió "raspones y golpes", dijo que volvió a nacer. El vehículo quedó tirado y destruido, y la vía principal de circulación no tuvo que ser interrumpida.

A menos de 24 horas de que un ciclista muriera tras ser embestido y arrastrado por un camión, a la altura de Ovidio Lagos, otro pesado rodado motivó un nuevo episodio en la saga de la avenida, pero está vez el hecho no provocó lesionados y se produjo pasada la una de la mañana.

Sin control

El camión venía desde Junín, provincia de Buenos Aires, cargado con aceite de girasol, y circulaba hacia el norte con destino final a una de las terminales de Puerto General San Martín.

Cuando transitaba el tramo que va entre 27 de Febrero y Rivarola, el chofer perdió el control de vehículo, el acoplado con la carga se desenganchó y sin que interviniera un tercero en el hecho, derrapó volcando hacia la colectora donde quedó tirado.

"Volví a nacer", dijo Jorge, el chofer, horas después del hecho a metros de la cabina donde conducía y que quedó complemente destruida por el derrape.

El hombre que hace la ruta semanalmente, no pudo explicar qué fue lo que provocó el accidente.

"La verdad no sé muy bien qué me pasó, se me descontroló el camión y no lo pude volver a subir", detalló.

Si bien las lesiones fueron leves, y señaló tener "algunos raspones", agradeció poder "contar" lo que había pasado, y puntualizó que sufrió lesiones "en la mano y la cara, pero por suerte no más que nada".