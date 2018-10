Cinthia Fernández vino a Rosario y pasó un mal momento en el río

Lo que parecía un paseo romántico por el río Paraná derivó en un momento de tensión para la bailarina Cinthia Fernández y el empresario rosarino Martín Baclini. Es que terminaron rindiendo cuentas a personal de Prefectura porque la embarcación en la que navegaban no contaba con los elementos de seguridad reglamentarios.

La propia Cinthia contó el hecho que le significó una cuantiosa multa a su pareja: “Salimos a navegar con mi novio y él no usa la lancha. Le pidieron unas bengalas, unos silbatos y no sé qué más, que no tenía, y le cobraron una multa, pero nada más”, aseguró.