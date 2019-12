En una época donde las pruebas de ADN ni se imaginaban y el DNI no existía, las "señales" que dejaban padres, madres o desconocidos en la puerta de El Hogar (ex Hogar del Huérfano) sirvieron para dar algo de esperanza e identidad a los chicos que se entregaban. Cartas, fotos y medallas son algunas de las pruebas que dejaron miles de padres y madres junto a sus hijos, con la intención de reecontrarse en un futuro; ahora, ese registro, que fue solicitado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a principios de este año, se abrirá por primera vez a los rosarinos que quieran conocerlo.

El jueves, algunas de las 5 mil señales que están guardadas en decenas de antiguas latas de galletitas Bagley, se mostrarán al público en el edificio de Laprida 2129. Son registros únicos de una institución que comenzó a funcionar, formalmente, hace casi 150 años. El registro recorre las señales que se dejaron desde 1869 y la historia del hospicio hasta 1940, y cada carta, pedazo de foto o medalla es una historia de vida distinta que pasó por la institución del barrio República de la Sexta.

La época en la que nace la Sociedad de las Damas de Caridad (luego llamadas Damas de Protección al Huérfano), quienes dieron inicio al Hospicio de Huérfanos el 11 de diciembre de 1869, era movida para Rosario: una ola migratoria proveniente de Europa comenzaría a poblar la ciudad, que ya poseía uno de los puertos cerealeros más importantes del país.

A eso había que sumarle una enorme cantidad de adultos que contraían cólera, fiebre amarilla y tifus, enfermedades que dejaban huérfanos a miles de chicos en la segunda mitad del siglo XIX.

Las primeras personas que recurrieron al por entonces Hospicio de Huérfanos y Expósitos fueron italianos y españoles que llegaban al país sin vínculos sociales, algo que empujaba a dejar a sus hijos en la institución.

"Esto sirvió como un refugio temporario y, según dicen, había capacidad para 500 chicos. Un inmigrante que llegaba al país, que no tenía familia y tenía que salir a buscar trabajo, ¿qué hacía con su hijo?", se pregunta Laura Borghi, presidenta de la comisión directiva de El Hogar (ex Hogar de Huérfanos).

La cifra que mencionó tiene un asidero en la historia ya que, por ejemplo, en el Primer Censo Municipal de Población, publicado el 31 de octubre de 1900, se detalla que en el hospicio había, al 31 de enero de ese año, 323 niños y niñas alojados.

Al respecto, el libro "A las puertas del Hogar", de Gabriela Dalla Corte y Paola Piacenza, menciona la importancia que los italianos que arribaron a Rosario le dieron al Hospicio como un lugar donde dejar a sus hijos en un plazo necesario hasta que los padres consiguieran trabajo. Para ellos, el desarraigo y la pobreza se combinaban para formar un escenario más que difícil: un país nuevo, una sociedad nueva y un idioma tan desconocido como el terreno y su gente.

Llave a futuro

La base de la muestra son las denominadas "señales" que se dejaron junto a los chicos al momento de depositarlos en el hospicio. Son elementos que sirvieron para identificar a quienes dejaban padres y madres en la puerta o en el "torno" del hogar: una especie de buzón, de piedra y madera, que formaba parte del edificio para dejar a los bebés a manos de la institución y garantizar el anonimato de los padres.

Entre esas señales hay cartas con explicaciones de las madres a las Damas de Caridad o a los propios hijos sobre el porqué de la decisión, cintas de colores con banderas (hay de España, Italia y Argentina, para dar indicios de la nacionalidad de los padres), rosas de tela, mitades de fotos y medallitas, y estampitas cortadas de diversas formas.

Estos pedazos tienen varios significados, pero el fin principal de convertirse en llaves para que los mismos padres pudieran retirar a sus hijos cuando las condiciones económicas y sociales fueran más favorables. En caso de volver, los padres presentaban las partes faltantes de una foto (en general, eran del padre o del chico antes de ser dejado en el hospicio), una estampita o hasta un naipe cortado, elementos que destrabarían un acceso futuro para el reencuentro.

Pero la manera de asegurar que un chico se vinculaba con la familia que lo volvía a buscar no era sólo a través de las señales. Sin la chance de verificar un DNI o realizar un ADN, las maneras de constatar el parentesco del bebé con quienes volvían a buscarlo también podían ser el relato de los adultos que se presentaran dando cuenta de los pormenores en los que se dejó al bebé en el hospicio, o la descripción de la ropa que llevaba el niño al momento de dejarlo en el torno.

Una vez confirmada la relación, los familiares debían abonar una suma de dinero a la institución, a menos que la situación económica de quienes volvían a buscar a sus hijos fuese precaria.

Las señales fueron de gran importancia para el Hospicio de Huérfanos. Hacia mayo de 1897, con el aumento de los chicos que llegaban a Laprida al 2100 se decidió priorizar la entrega en adopción de los pequeños que llegasen sin señal alguna. De esta manera, la presencia o no de estos símbolos fueron cruciales porque podían definir el futuro de los chicos o chicas que se daban, o no, en adopción.

Inmersos en algunas señales, se puede leer que muchos padres ponían plazos para volver, sugerían nombres para sus hijos y hasta hacían hincapié en si su hijo estaba bautizado (o "cristianado") o no ("va infiel", manifestaban algunos).

La pobreza de la familia o la muerte de la madre son dos de los argumentos más utilizados en los registros escritos que acompañaron a los bebés en el torno.

Identidades partidas

Las señales servían no sólo como posibilidad de reencuentro, sino también como un pedazo de origen o identidad para el niño que fue dejado de bebé y no conocía su procedencia. Aferrarse a esos pedazos, por mínimos que fueran, los vinculaba con sus padres y con su origen. La posibilidad de descifrar esos mensajes sólo se daría si los padres volvían a buscar a su hijo o hija, algo que no siempre ocurría.

Sin embargo, en las latas de galletitas Bagley donde se guardan las cinco mil señales también hay fotos y estampitas que se completan como un rompecabezas resuelto, prueba de que esos chicos se reencontraron con sus familias.

“Son las piezas con las que se dejaban a los niños, muy dolorosas, pero que contienen la esperanza de reencontrarse algún día”, aporta Laura, y explica que, al momento del inicio del Hogar, “el Estado se valía de una institución como ésta, que llevaba registros y hasta podía dar en adopción a los niños”.

Las latas de galletitas son cajas fuertes involuntarias que resguardan un tesoro único, solicitado por la Unesco a principios de año para exhibirlas en un museo de Portugal junto a señales de otros hogares de huérfanos del mundo.

Laura cuenta: “Recibimos una carta de Portugal donde preguntaban si queríamos mandar las señales, porque había otras señales por el mundo y las querían unificar todas allí. La Unesco quería preservarlas”. A pesar del requerimiento, la institución consideró que las latas y sus señales son patrimonio de la ciudad y declinaron la posibilidad de enviarlas a Europa.

Prejuicios

Los registros de las cartas presentan, en ocasiones, textos escritos en tercera persona: quien dejaba a su hijo no sabía escribir y le pedía a alguien más que le ayudara a redactar un mensaje para dejar junto al bebé. Además, algunos registros muestran cómo las madres dejaban expresamente avisado que no querían que den a sus hijos en adopción, dando por sentado que los volverían a buscar algún día.

También se exhiben certificados médicos para dejar constancia de que el bebé que ingresaba era efectivamente hijo de la persona que lo dejaba y, entre las señales, hay notas que daban cuenta de relaciones extramatrimoniales.

“Lo pongo en la cuna (en referencia al torno) porque mis padres me obligan. Cuando sea libre, si lo puedo sacar, lo sacaré”, se lee en uno de los textos, mientras que otro pone a la honra como eje de la decisión para guardar ese punto “de una familia respetable”.

Son las mujeres quienes dejaban explicaciones y argumentos, ante una sociedad que ya juzgaba a las madres desde el sentido común y no daba lugar a contextos ni coyunturas cruciales para tomar esas decisiones por extrema necesidad.

Fin de las señales

Laura explica que hacia 1898, la directora de ese entonces, Corina Rodríguez de Muñoz, decide suprimir el torno y exige que antes de dejar a cualquier chico en el hospicio haya una presentación de los padres o las personas que lo dejaban. A partir de entonces, merma, pero no desaparece, la existencia de las señales.

“El recibo de los huérfanos debía ser autorizado por el defensor de menores. Aunque hay cajitas de señales que son de 1901, de 1912; las señales eran dejadas en mano junto con el bebé”, agrega.

El jueves, a las 19, la muestra de las señales quedará habilitada con una charla de la arquitecta Guillermina Sivack en el edificio de Laprida 2129.

“Están todos los libros guardados y eso es algo para recalcar. Las diferentes comisiones directivas mantuvieron el patrimonio de la institución”, rescata la directora, para añadir: “El orden y la puesta en valor de los libros fue con ayuda de la Escuela de Museología”.

“Queremos mostrar los inicios y qué hicieron las Damas de Caridad. Es mostrarnos y abrirnos a la comunidad: esto siempre fue una institución cerrada y, a partir de ahora, se piensa en algo más abierto. La muestra es de mucho valor para la ciudad y por eso quisimos abrir las puertas para que la ciudadanía pueda acercarse y conocer”, expresa Laura.

En la sala de asambleas, contigua a la muestra, hay un armario con puerta frontal vidriada que deja ver decenas de latas de galletitas. Los rótulos revelan que su contenido data de 1891 una, de 1909 otra y de 1913 otra más.

Como un cofre invaluable, cada lata guarda decenas de relatos y esperan ser destapadas para seguir conociendo las historias que contenía el Hogar del Huérfano a principios del siglo pasado.