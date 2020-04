Cierran un supermercado en Firmat por prevención

La prevención está en primer lugar para combatir la pandemia y así lo entendieron los empleados de un supermercado de Firmat al que el último sábado concurrieron convivientes del paciente que contrajo coronavirus en esa ciudad. Y como marcan los cuidados esenciales, resolvieron no trabajar ante la incertidumbre generada por lo sucedido, algo que también fue denunciado por el intendente Leonel Maximino.

"Esto es por temor sanitario, no es por un conflicto laboral", explicó a la prensa local el secretario general de la delegación local del Sindicato de Empleados de Comercio, Edicardo Russo.

El dirigente sindical precisó que tras una asamblea "se definió que el local continúe cerrado sin concurrencia de los empleados hasta tanto se tengan los resultados de los hisopados de las personas que no respetaron la cuarentena". Y en esa línea aclaró: "De ser negativo se reintegrarán de forma inmediata y de lo contrario nos reuniremos para evaluar los pasos a seguir".

Mientras tanto, el supermercado (Beltrán, local 3 en barrio La Patria) fue desinfectado y tomaron las medidas de rigor para este tipo de situaciones, además de disponerse el aislamiento preventivo de una cajera que habría estado cerca de una de las personas denunciadas, que es la que fue a pagar. No obstante, la trabajadora tenía las medidas de protección necesarias para evitar contagio, como barbijo, guantes y un separador de contacto con clientes.

"El domingo a la mañana se le notificó que debía estar aislada y dispusimos no abrir para proceder a una desinfección por si pudiese haber algún virus en la superficie", indicó el responsable de la empresa (Carlos Beltrán), quien consideró razonable la actitud de los empleados porque sienten "temor real" y el no trabajar "es lo mejor para ellos, sus familias, la empresa y la sociedad".

Por su parte, la secretaria de Salud de la municipalidad, Mónica Cortassa, explicó que si bien el hecho denunciado sucedió horas antes de conocerse el resultado positivo del caso, "a partir del hisopado el grupo de convivientes debe permanecer aislado".

Así lo dijo a Redacción Firmat, donde precisó: "El hisopado fue el jueves (de la semana pasada) así que debían permanecer aislados por más que el sábado (cuando se los vio en el supermercado) se cumplía el aislamiento anterior".

Viajó al exterior

El firmatense infectado es un médico (Miguel Maymo) que viajó al exterior y al regresar a la ciudad se aisló en su domicilio para cumplir con la cuarentena correspondiente. En ese contexto es que le realizaron el hisopado que resultó positivo, aunque su estado de salud es bueno y continúa el proceso de recuperación en la vivienda que comparte, en forma separada, con las personas que fueron acusadas de violar la cuarentena, cuyo caso está en manos del fiscal Matías Merlo.

Molesto por la situación, el propio doctor Miguel Maymo rompió el silencio al dar su versión de los hechos a través de un audio de Whatsapp que se viralizó ayer en medio locales. "Me parece que se hablaron cosas que no fueron, yo lo único que hice fue preservar la salud, no solo mía sino de mi familia y de toda una comunidad", sostuvo en una nota publicada en el portal de noticias online Firmat24. Y en esa línea cuestionó la actitud del intendente Maximino porque "habló en todos lados, pero no conmigo".

Asimismo, aseguró que cuando volvió al país no tuvo ningún síntoma y que él mismo, al ser especialista en vías respiratorias, se realizó un control sin tener contacto con otro profesional. Dijo que lo hizo tras percibir que "el cuadro respiratorio no era habitual, aunque sin tener fiebre, dolores musculares ni nada", para luego insistir que se autoexaminó y activó el protocolo porque "no me revisó absolutamente nadie, sólo me vinieron a tomar la muestra (por el hisopado) y les expliqué dónde quería que la tomaran para ser más específica".

Y aclaró que "las personas que están conmigo nunca tuvieron síntomas. Cumplimos con los 14 días de cuarentena desde que estamos en el país, por lo cual nunca la violaron". Y en esa línea resalto que los convivientes permanecieron en otro sector de la vivienda desde el 21 de marzo, cuando regresó al país tras viajar a Estados Unidos.

"Cuando me den el alta volveré a mi vida normal y esto quedará en la historia", concluyó el médico.