Cientos de rosarinas partieron hacia el Encuentro de Mujeres

El Encuentro Nacional de Mujeres que oficialmente comenzará hoy, a las 9, en La Plata no sólo promete ser el más masivo de los últimas 33 ediciones, sino que además pondrá en debate a lo largo de todo el fin de semana largo nada menos que el nombre y la identidad de esta convocatoria que se lleva adelante desde 1986 con la propuesta lanzada en Chubut el año pasado para que pase a llamarse oficialmente "Plurinacional". Rosario tendrá una vez más una participación crucial, una marca que viene manteniendo desde que fue sede por segunda vez en 2016 y llegó a convocar a 100 mil mujeres. Todas las organizaciones de la ciudad, formales y no formales, sean políticas, sociales y comunitarias, de pueblos originarios, sindicales y profesionales, económicas, estudiantiles, educativas y artísticas se sumarán a las del resto del país que en marea se vienen movilizando en los últimos días hacia la capital bonaerense donde esperan 200 mil participantes. Las rosarinas viajarán y serán muchas, cientos salieron en los últimos días en autos particulares, colectivos de línea y camionetas, y más de un centenar de colectivos partirán esta madrugada. Sea o no su primera experiencia, ninguna volverá igual.

"Vivencial"

"Por su centralidad territorial y la cercanía que permitirá a muchas más participar de esta experiencia que es sumamente vivencial y que les cambia la vida a todas las que vamos", señaló Majo Gerez, referente de Patria Grande y del colectivo Ni Una Menos; al tiempo que Pilar Escalante, integrante de Mala Junta-Patria Grande, remarcó que "será el más masivo en consonancia con la potencia y capacidad de organización que viene mostrando el movimiento de mujeres y feminista en estos años".

Si bien las estimaciones son difíciles y se habla de más de un centenar de colectivos saliendo desde la ciudad, lo cierto es que las últimas horas, las organizaciones que quisieron contratar unidades no las encontraron. "No había un sólo colectivo para alquilar", recalcó Liliana Leyes de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), y señaló que muchas organizaciones terminaron viajando en Trafics y unidades de menor capacidad.

A la espera de más de 200 mil mujeres, e incluso algunos estiran la cifra a medio millón por la centralidad de la sede en la que se desarrollará este año, el de La Plata promete ser además un encuentro "bisagra" en la historia de los encuentros nacionales de mujeres, y así lo vienen anticipando las referentes de los feminismos en las últimas semanas.

"Hablamos de un encuentro bisagra en muchos sentidos", planteó Gerez, antes de salir.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Silvia Guidobaldi Sancho, anticipó que "habrá una movida fuerte en los talleres", pero también recalcó la realización de un festival que se llevará adelante esta noche y que promete ser un punto de inflexión.