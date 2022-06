Choque en cadena en Circunvalación: al menos ocho vehículos se vieron involucrados

Uno de los protagonistas del choque múltiple, Edgar Figueroa, comentó en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, que "venía circulando por la izquierda y se frenaron dos vehículos porque delante de ellos chocaron otros dos. Nosotros alcanzamos a detenernos, pero el que venía atrás mío no pudo hacerlo y los de más atrás tampoco. Yo sentí que me chocaban dos y hasta tres veces".

Tras comentar que todavía no podía sacar el auto de la traza porque había sufrido la rotura del radiador, el conductor señaló que "a esa hora había mucha llovizna y el pavimento estaba bastante mojado".

"Veníamos a la velocidad permitida porque además el tránsito no daba para otra cosa. Quizás no teníamos la distancia necesaria entre uno y otro vehículo. Pero más allá de eso no bueno es que no hubo ningún herido. Yo sentí un latigazo en el cuello, pero nada más. Enseguida llamamos a una ambulancia por precaución".

El tránsito en esa zona no está cortado y personal de Tránsito y de Prefectura ordena el mismo para evitar mayores inconvenientes, por lo que se solicitó a los conductores que circulan por esa zona hacerlo con mucha precaución.