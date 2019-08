Un operativo policial improvisado para trasladar de urgencia a una mujer embarazada a punto de dar a luz, se vio involucrado esta noche en un accidente en Salta y Rodríguez. Un utilitario chocó contra el patrullero que trasladaba a la parturienta, lo que no impidió que la mujer siguiera camino a la maternidad en otro de los vehículos policiales. Solamente hubo un herido que no reviste gravedad.

El episodio comenzó alrededor de las 18.30, cuando una mujer embarazada rompió bolsa en Empalme Graneros, en la zona de Génova y Campbell. Varios patrulleros organizaron un operativo para trasladarla de emergencia a la Maternidad Martin, pero en el camino sufrieron un accidente.

Un Renault Kangoo que circulaba por Rodríguez habría intentado esquivar a una de las dos motocicletas policiales que cruzaba Salta -hacía de escolta al patrullero-, pero embistió al patrullero que llevaba a la mujer.

"Venía tranqui, a 40 más o menos, y escuché las sirenas pero medio lejanas", contó Emanuel, el conductor del utilitario. "En la bocacalle vi que las motos venían pasando y no pude frenar, porque si frenaba se estampaba la moto contra mi auto, hubiese sido una masacre. Fui desacelerando esperando que me pasen y rogando que no pase lo que terminó pasando", narró.

Dijo que los móviles policiales "eran cuatro o cinco y varias motos", y circulaban a gran velocidad. "Frené todo lo que pude, más no pude hacer", sostuvo.

El oficial que conducía el patrullero fue atendido por algunos golpes en la cabeza, mientras que la parturienta la trasladaron a otra móvil, al igual que sus pertenencias, y siguió rumbo a la maternidad. "Sacaron bolsos del auto, los pasaron a otro móvil y siguieron", contó Emanuel.

Al tiempo que desde la Maternidad relataron que la mujer llegó bien, pero que aún no había dado a luz.