Chocó un auto que estaba estacionado y volcó sobre avenida Belgrano

De acuerdo a lo que trascendió, el conductor del Toyota, que es diabético, tuvo una descompensación, perdió el control del rodado y terminó chocando contra un vehículo que estaba estacionado.

Como consecuencia del siniestro, el Toyota quedó con las cuatro ruedas mirando el cielo, mientras que el conductor fue derivado en buen estado a un nosocomio privado para su mejor atención.

"Yo estaba trabajando y cuando volví y vi el auto no lo podía creer. Por suerte, no pasó nada más que el choque. El conductor del auto está bien al parecer y yo por suerte no estaba arriba del auto cuando se produjo el choque", sostuvo el propietario del vehículo que estaba estacionado sobre avenida Belgrano y fue chocado por el Toyota.