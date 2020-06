Chile anotó un nuevo récord de 232 muertes y suma 220.000 positivos

Chile volvió ayer a tener un récord de fallecidos en las últimas 24 horas con 232 muertos y 4.757 nuevos contagiados, por lo que decidió extender la cuarentena en la Región Metropolitana de Santiago, la capital del país, sumar nuevas zonas y limitar los permisos y salvoconductos.

El nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, descartó una "hibernación" de Santiago, como había sugerido el centro independiente Espacio Público, y explicó que la capital debe mantener en funcionamiento "los servicios básicos". pese a la gravedad.

Sin embargo, no quedó duda de que la situación sigue siendo crítica.

El país ya suma 3.615 decesos desde el primer caso reportado en el país el 3 de marzo y 220.628 casos confirmados de coronavirus, es decir, más del 1 por ciento de la población, y como consecuencia de la pandemia enfrentará en 2020 la peor contracción económica en 35 años, con una caída del PIB que podría alcanzar hasta 7,5 por ciento en relación al año pasado, según estimó ayer el Banco Central.

Espacio Público propuso un plan de "hibernación" para el Gran Santiago ya que —sostiene en un documento— "la ciudad y su sistema hospitalario no aguantan otro mes con estos niveles de contagios y el país no puede resignarse a la alta mortalidad que traen apareados".

Según Espacio Público, "el Gran Santiago debe entrar en hibernación, sí, como una ciudad dormida" ya que "la cuarentena no se ha hecho lo suficientemente estricta como para disminuir el nivel de movilidad que se necesita para achicar la curva de contagios y darle un respiro a la red asistencia", de acuerdo a Diego Pardow, presidente ejecutivo de Espacio Público.

Precisamente la crisis de falta de camas llevó a un diputado chileno a proponer trasladar a enfermos de coronavirus a la Argentina.

Consciente de la polémica que desató desde el martes, Andrés Celis Montt, parlamentario de Renovación Nacional, mencionó ayer un posible acuerdo de "ayuda humanitaria" entre ambos países. "Soy miembro de la comisión de salud de la Cámara de Diputados y me pregunto: ¿Qué hacemos si no hay respiradores? ¿Qué hacemos si no quedan camas disponibles? ¿Qué hacemos si el personal está sobrepasado?".

Celis Montt dijo que no le parecía "mala idea conversar y llegar a un acuerdo humanitario con la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y otras provincias, porque Argentina esta con una ocupación de camas promedio del 50 por ciento y Chile ronda el 90 por ciento".

"Si en unos meses los contagios aumentaran de manera exponencial en Argentina nosotros podríamos devolverles la mano en agosto o septiembre, cuando aquí deberían bajar", declaró ayer el legislador chileno.

El ministro de Salud, Paris, anunció ayer que el gobierno tomará "medidas más estrictas" como la renovación de la cuarentena en toda la región de Santiago y en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Pozo Almonte, Calama, Iquique y Alto Hospicio.

Además, a partir del viernes a las 22 sumarán a este aislamiento a las comunas (barrios) de San Felipe, Los Andes, Rancagua, Machalí y la zona urbana de Curicó.