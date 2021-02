Cercos eléctricos: "Esto va construyendo una ciudad del miedo, y no de la convivencia"

El especialista recordó que en algún momento fueron los vidrios sobre los tapiales, luego las púas y las rejas, después los barrios cerrados, y ahora los cercos electrificados: "No sabemos qué vendrá mañana en esta escalada por la seguridad. Mientras sigamos pensando en términos individuales y no colectivos la ciudad no se va a parecer nada al espacio de convivencia que pretendemos muchos de los que vivimos ella, y será más como estos ghettos enrejados a los que nos estamos acostumbrando. Eso va construyendo una ciudad del miedo, y no de la convivencia, y apunta a un negocio o a unos pocos que pueden acceder a esa tecnología", resaltó.