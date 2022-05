Cerca de un diez por ciento de los rosarinos no recibieron la visita del censista

Desde el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos ( Ipec ) afirmaron que cerca de un diez por ciento de los hogares de Rosario no fue censado y que desde este jueves y hasta el martes continuarán las tareas en aquellas viviendas que hayan quedado fuera de la cobertura del operativo.

La jefa departamental en Rosario del Ipec, Ana Pendino, remarcó que "en líneas generales el censo fue un éxito, la gente colaboró muchísimo" aunque destacó que "ha habido inconvenientes en algunas zonas, como el robo de celulares y mordidas de perros, y también hubo censistas que no conocían la zona y se perdieron".

Qué hacer si el censista no pasó: el Indec informó los pasos a seguir

La funcionaria remarcó que algunos trabajadores "se han encontrado con muchas más viviendas de las que se esperaban" debido a que "en zona centro había muchos edificios que no existían y en la periferia hay muchos asentamientos nuevos".

"Hubo censistas que tenían treinta viviendas para censar y tuvieron que hacer sesenta", remarcó Pendino.

La jefa departamental del Ipec indicó que este diez por ciento de rosarinos que no fue censado recibirá la visita de un trabajador entre este jueves y el martes. "A partir de mañana y durante cuatro días hábiles se van a hacer las tareas de supervisión, en aquellos segmentos que no hayan sido censados van a salir asistentes de jefes de fracción a censar las viviendas que no fueron censadas", dijo en diálogo con El Tres TV.

Los teléfono por reclamos son 4721115 y 0800-3452022 mientras que también se puede enviar un correo a censo@indec.gob.ar con el asunto: "No fui censado/a", que debe incluir nombre, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y departamento (si es propiedad horizontal). En el mensaje debe figurar el código de finalización de seis dígitos del censo digital y debe indicarse el correo electrónico y un teléfono de contacto.

En el mismo sentido, el director del Indec, Marco Lavagna, indicó que quienes no completaron el censo por internet serán atendidos “en la semana de supervisión o recuperación”, y aclaró que los hogares que no recibieron la visita del censista pero completaron el formulario digital "ya están censados", porque los datos "ya están registrados".

Pendino destacó además que la mayoría de los rosarinos realizó el censo digital, que permitirá conocer los primeros resultados apenas finalice la carga de datos. "Mañana después del mediodía van a estar los primeros resultados preliminares", anticipó.