Cayó el hombre acusado de drogar a una joven

Personal de la Brigada Motorizada de la policía detuvo hoy al hombres que fue acusado por una joven de haberla drogado en un colectivo, en un audio que se viralizó a través de WhatsApp y que causó alarma entre los rosarinos por las implicancias que podría traer aparejada la situación.

El hombre de unos 30 a 40 años, de pelo castaño raleado y un tatuaje sobre la ceja izquierda que dice "Dios Punk" fue apresado en horas de la tarde de hoy en inmediaciones de Paraguay y Pellegrini. La información fue confirmada por la Fiscalía

La denuncia surgió a partir de un audio en el que una joven cuenta cómo un hombre la drogó en el colectivo. El relato, que da cuenta cómo un muchacho que se subió con ella en la misma parada le dio a leer una revista, intentó ser una advertencia sobre esta modalidad delictiva.

Luciana L., de 18 años, estudiante, denunció el hecho en el destacamento policial del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), a donde acudió para hacerse atender ya que, después de tocar la publicación, se sintió mareada y confusa.

Los médicos que atendieron su consulta le diagnosticaron intoxicación y la derivaron al área de Toxicología. En sede policial, la joven contó que esta mañana en la parada de colectivos de Alem y Pellegrini se le acercó un hombre, quien estaba vendiendo revistas de papel blanco con impresión en tinta negra.

En el audio la joven relata que el sujeto le dio una revista, le tocó la mano y se alejó. Ella se alejó, se sentó al lado de una mujer y hojeó la revista. Al empezar a sentirse mal, le pidió ayuda a su compañera de asiento, que era médica y la acompañó hasta el hospital de emergencias.

Arrestaron al Dios Punk



"Yo estoy bien, estoy en el Heca, me están pasando suero, fue un chavón que supuestamente vendía revistas de una banda", cuenta la joven en el audio, y añade: "Me subo, le agarro la revista para leerla de buena onda y después el me invitó a que escuche su música con los auriculares, claramente le dije que no y me arranqué a sentir mal".

"Le dije a la señora que estaba conmigo, que justo era médica, que me sentí mal, que me habían drogado, claramente fue ese chavón, y fue le avisó al colectivero y el chavón se bajó rápido", continuó con su relato, y añadió: "Me trajeron al Heca, donde me están pasando suero, fue en la parada de Pellegrini y Alem, cerca de la facultad".