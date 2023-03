Cayeron en un pozo de Aguas, dijeron que estaba "mal señalizado" y la empresa lo desmiente

"Fue a la madrugada tipo, cinco; llovía y el pozo tenía un chapón adelante, pero no a los costados. Quise esquivar un auto y caí adentro. Algunos vecinos me ayudaron y desde esa hora estoy viendo ahora como hago para sacarlo. Por ahora no tengo respuestas", relató Mauro, el titular del auto, en diálogo con Radio 2 para agregar: "Vino la grúa pero me dijo que por cómo quedó el auto, no lo pueden sacar", sostuvo.

pozo aguas.jpg El pozo quedó parcialmente tapado luego de los siniestros viales.

En tanto, desde Aguas Santafesinas le aseguraron a La Capital que el pozo "estaba bien señalizado" y que en reteradas oportunidades ocurrió que "se llevaron las vallas por delante".

Según precisaron, el hueco permanecía abierto desde el viernes de la semana pasada y lo pudieron tapar en el transcurso de la mañana de este sábado. Ahora resta completar con cemento de base y asfalto.