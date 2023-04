Caruana: "No es bueno hacer política con un problema sanitario"

El secretario de Salud Pública municipal salió al cruce de las críticas de la ex titular de Epidemiología, Analía Chumpitaz, por el manejo del brote de dengue

El secretario de Salud Pública del municipio, Leonardo Caruana, salió al cruce de las críticas al trabajo que se desarrolla para mitigar el brote de dengue que había lanzado la ex titular de Epidemiología, Analía Chumpitaz. Sin medias tintas, el funcionario remarcó que “no es bueno hacer política con un problema sanitario, esto no cae mal entre los funcionarios, cae muy mal entre los equipos que trabajan hace mucho tiempo, desde la pandemia, y que siguen trabajando en los distintos controles”.

En tal sentido, dijo que “no es un momento para especular con este tema, es un momento de mucho trabajo, articulando con la provincia y con la Nación para abordar el problema y no generar mayor incertidumbre en la población, que necesita ser cuidada. Hay que dejar la política entre paréntesis, no tomar ventajas por cosas como éstas y trabajar, acompañar y dejar de hacer intervenciones disonantes que no ayudan al trabajo de los equipos que tanto respeto y referencia tienen en la ciudad y que la ciudad conoce ”, remarcó el funcionario.