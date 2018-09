El secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, se refrió esta mañana al número de consultas que se han registrado en los últimos días tras la confirmación de cinco casos fatales por la bacteria estreptococo, uno de los cuales se produjo en esta ciudad.

Ayer se conoció el caso de u na nena de 6 años de Rosario que falleció el viernes pasado en un sanatorio privado por complicaciones causadas por la bacteria streptococcus pyogenes . En el país, ya son cinco las personas que murieron por esa dolencia y hoy se confirmó que una de ellas fue un hombre de 40 años que vivía en Pergamino.





Al ser consultado sobre si hubo un incremento de consultas en los efectores públicos por este tema, Caruana afirmó: "Nuestras referencias son los centros de salud y el Hospital de Niños Víctor J. Vilela que tienen un promedio para esta época del año de 280 a 300 consultas diarias en las guardias. Hemos tenido un aumento del 10 por ciento, que por ahora no es significativo de consultas en general".

Sin embargo, el funcionario aclaró: "cuando se dan estos escenarios con situaciones no previstas, que preocupan a la población porque se trató de la muerte de una nena por una enfermedad que no es la habitual y coincide con otra, en esas consultas por problemáticas respiratorias hay un aumento de pedido de exudado faringio o de algunos estudios en relación a lo que difunden los medios de comunicación y a la preocupación de las familias. De todos modos, no ha aumentado significativamente el número de consultas".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Caruana afirmó que lo importante "hay que seguir los cuadros de cerca. No hay que preocuparse, pero los equipos de salud deben estar alerta. La consulta al médico debe ser precoz. Es una enfermedad sensible a los antibióticos comunes. Ante la presencia de dolor de garganta, lesiones en piel, se debe consultar al médico pediatra o clínico para realizar el tratamiento correspondiente".