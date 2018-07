Caruana defendió la legalización del aborto en el Senado nacional

La política de salud anticonceptiva, reproductiva, de la provincia, y de Rosario en particular, generaron atractivo y curiosidad en varios senadores.

"Al debate de ideas, traemos una experiencia de gestión. Si se aprueba la ley, los equipos de trabajo van a avanzar en autonomía, en el marco regulatorio que necesitan, con una ley que los resguarde", anticipó Caruana en el Salón Illia del Senado.

El aporte del funcionario rosarino fue por el lado de la experiencia real de una política sobre abortos que ya se aplica, aunque con los límites que impone la legislación actual. "Las leyes generan un marco, pero no garantizan las transformaciones. Tenemos el caso de la ley de salud mental que no erradicó el estigma de la locura en todo el país, y no garantizó que se incluya en los hospitales generales. La ley da acceso al derecho, a la no criminalización, al respeto a los objetores y a los no objetores, pero después hay que aplicarla", abundó el rosarino, ante la escucha de una decena de senadores.

Caruana Senado VIDEO

Cercanía

Como en su intervención anterior en Diputados, Caruana explicó cómo funcionan los centros de salud de cercanía en Rosario. "En los años 90, cuando la tendencia nacional era a menos Estado, en nuestra ciudad recorrimos un camino inverso, instalando centros de salud de cercanía. Y no una salita de primeros auxilios, estamos hablando de un centro con equipos interdisciplinarios, de todas las especialidades que se encargan del seguimiento de la población". Luego agregó,: "son espacios de intercambio, no de dispendio de anticonceptivos; tenemos en cuenta el deseo de la mujer, de la pareja, para desde ahí acceder a un método anticonceptivo".

Caruana, durante unos 15 minutos de exposición, detalló: "Avanzamos en la interpretación del Código Penal, amplia y no restrictiva, garantizando la práctica segura. A través del misoprostol y de la aspiración de la membrana intrauterina. De ese modo dejamos de ver cuadros severos de mujeres que algunos casos las llevaba a la muerte".

Desde la intervención de la Corte Suprema a través del fallo "Fal", en 2012, "disminuyeron las prácticas en los hospitales y aumentaron las que se realizan en los centros de salud. Aunque no hubo aumento de las prácticas de los abortos en los últimos cinco años", detalló el representante de la ciudad, ayer en Buenos Aires.

"Si la mujer se encuentra con un embarazo no deseado, en soledad, su único camino es abortar de manera clandestina. Lo central es cuidar a la mujer, acompañarla y nunca abandonarla", fundamentó Caruana.

Entre otros conceptos, Caruana desafió que "está muy bien la objeción de conciencia, pero conciencia tenemos todos, los que nos pronunciamos en un sentido o en otro". Y luego abundó, "en Rosario se respeta la forma de parir, de nacer, se escucha. No prevalece la hegemonía médica que transforma el parto en una patología".

La senadora María Cristina Fiore, abogada de la Universidad Católica de Salta, quiso saber si en Rosario "el misoprostol se usa con éxito, si es seguro". Caruana le explicó que "en el 97 por ciento de los casos, no hay complicaciones".

Pero Olga Brizuela y Doria (Cambiemos La Rioja) insistió con la consulta sobre las bondades de la droga misoprostol. "Las complicaciones por el uso del fármaco son muy mínimas. Hay que pensar que ningún medicamento es completamente inocuo. No estamos hablando de lo que nos parece, lo que podría ser, sino desde el lugar de la experiencia concreta", remató el médico rosarino.

Por lo demás, Néstor Braillard Poccard (Alianza Encuentro Corrientes) quiso saber si el uso del misoprostol "podría dejar restos que luego impliquen de todos modos una cirugía".

"Si es necesario, se hace una ecografía, y en casos muy puntuales podría derivar en algún tipo de estudio complementario en un hospital de mayor complejidad. Aunque no se han dado casos en los últimos años", se explayó el funcionario del municipio que conduce Mónica Fein.

Finalmente, Silvia Elías de Pérez (Cambiemos Tucumán) preguntó la opinión del rosarino sobre el comienzo de la vida humana y sobre "cuánto gasta Rosario con en misoprostol". Caruana evitó en debate filosófico sobre el inicio de la vida, "la vida humana se defiende con un programa de salud integral desde el momento mismo del embarazo", definió. Al rescate del rosarino, salió Norma Durango (FpV, Peronismo Pampeano), para recordar que tanto el ministro de Salud de la Nación, como varios de sus pares provinciales, advirtieron que la aprobación de la ley de aborto no implicará mayores gastos para los sistemas de salud, más bien lo contrario.

Derechos, pero no absolutos

Entre las figuras principales que ayer participaron en el plenario de comisiones del Senado, se destacó Ricardo Gil Lavedra. jurista y político radical. Su posición favorable a la ley que despenaliza el aborto ya es conocida, pero ayer aportó algunos detalles y precisiones que contestan las impugnaciones sobre presunta inconstitucionalidad que tendría la nueva ley, en caso de aprobarse. "No hay derecho a la vida absoluta del embrión, hay un derecho incremental, en la medida de que el embrión se desarrolla". Gil Lavedra explicó que el Código Penal trata distinto a una persona nacida que a un embrión. "¿El embrión tiene derechos?, sí los tiene, pero no son los mismos que la persona humana. No hay homicidio culposo sobre el embrión, tampoco lesiones", abundó. Para el constitucionalista, los derechos del embrión son "más pequeños" que los de la persona humana, así lo dice la Constitución y el Código Penal. De lo contrario, "¿por qué el aborto no es punible en caso de violación?, ¿sería que en ese caso el derecho del embrión deja de ser absoluto?", se preguntó Lavedra, en clara alusión retórica. Luego, respecto de la ley, el ex diputado cree lo peor sería "dejar las cosas como están ahora, estoy a favor de la ley", concluyó.