La muerte del oficial Marcos Fernando Di Fazio ha enlutado a sus compañeros de la fuerza policial y también a los inspectores que comparten el trabajo de control por las noches. Conmovido por esta pérdida, el director de la Dirección General de Tránsito municipal, Gustavo Adda, envió una carta abierta a los "homicidas viales".

Di Fazio, que tenía 39 años y cuatro hijos, falleció ayer tras la ser atropellado el sábado a la madrugada en un operativo para evitar picadas en la avenida Carrasco. El automovilista había intentado evadir el control, llevó por delante al agente y escapó, luego fue atrapado a la altura del destacamento que está a la altura de La Florida.

"Llamo a toda la sociedad a que juntos, a que todos juntos, le pongamos un punto final"

El conductor detenido fue identificado como Matías Ezequiel E. de 28 años que hoy será sometido a audiencia imputativa. No tiene antecedentes penales.

A continuación el texto completo de la carta abierta que escribió el director de Tránsito, Gustavo Adda, con la intención de concientizar sobre las muertes al volante:

"A vos, a vos que no te importaba... a vos que no te importa... a vos que te daba lo mismo.

Como pareciera que a muchos no les importa que se apaguen vidas... la VIDA.

¡Qué tristeza que ahora lo entiendas!

Qué tristeza que cuando te dijimos que no hay que mezclar alcohol y volante, que no hay que correr, que hay que respetar a los demás... pensaste que eso no importaba... que daba lo mismo, cumplir o no cumplir.

Qué tristeza que en ese momento pensaste "¿qué dice este boludo?"

¡Qué tristeza la familia Di Fazio!

Hoy, 4 hijos se quedaron sin su padre. Porque vos como muchos decidiste eso.

Y no te importó.

Qué tristeza tu familia, qué tristeza...

Se estarán preguntando: "¿qué fue lo que hicimos mal?" Y tampoco encontrarán la respuesta el ni consuelo.

A vos, a vos que la justicia te ponga dónde debés estar. Porque a Marcos, a todos los Marcos que son víctimas de homicidas viales, vos y todos los que no conocen el respeto por los demás lo pusieron lejos. Muy lejos de acá.

Detrás de esto, van tres puntos suspensivos y ruego a Dios, peticiono a las autoridades, llamo a toda la sociedad a que juntos, a que todos juntos, le pongamos un punto final..."