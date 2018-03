El senador provincial Miguel Angel Cappiello aseguró que le "preocupa y mucho" que el gobierno nacional quiera restringir la salud pública para quienes no residen en el país, al tiempo que se mostró esperanzado en las cifras que arrojó una encuesta, la cual sostiene que el 7 de cada 10 argentinos son proclives a que los extranjeros accedan a la salud y educación estatales.

"Me preocupa y mucho", señaló en La Ocho el legislador por el departamento Rosario al ser consultado por la iniciativa que del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien planteó la posibilidad de debatir esa coyuntura en el Congreso y, a su vez, impulsó una medida similar en su provincia.

Por su parte, Cappiello mantuvo una postura crítica sobre esa iniciativa, y sostuvo: "Esto refleja un poco el pensamiento del gobierno nacional, que se está viendo en otros ámbitos como en el caso de las importaciones, que perjudica al mercado de consumo de los productores locales".

En ese sentido, el ex ministro de Salud provincial opinó: "Hay que brindarles salud y después ver, no como pasa en Estados Unidos o Europa donde si no tenés seguro de salud no te atienden, o como pasó con el caso del muchacho (por el caso del rosarino Cristian Aranda ) que el Ministerio de Salud provincial tuvo que traerlo desde Perú para internarlo en el Centenario. Pero es cierto, la salud hay que pagarla".