Caos de tránsito en el microcentro por la protesta de las organizaciones sociales

Carlos Medina, del FOL, señaló a LT8 los motivos de la protesta: “Esta medida se organizó a nivel nacional porque está en peligro el cobro del salario un millón 350 mil trabajadores cooperativistas que pertenecen a distintas organizaciones sociales. Eso es así, porque la ministra de Desarrollo Social de Nación, Victoria Tolosa Paz, no quiere pagar ese dinero cuando los trabajadores han cumplido con sus jornadas laborales. Está jugando con la necesidad de los pobres y de los que menos tienen. Nos movilizamos hoy hasta las puertas de Ansés para poner una olla popular para dar visibilidad a este reclamo”.

Medina anticipó que “se viene un fin de año muy complicado por los conflictos sociales. Se está cobrando un salario por debajo de la línea de indigencia, que no alcanza para nada. La inflación aumenta día a día, las cosas están más caras. Hay miles de trabajadores que sólo tienen este programa de trabajo como ingreso. En Rosario se puede tener una changas, pero en las poblaciones chicas, donde no hay trabajo, mucha gente tiene ese ingreso. La situación se pone más difícil y el gobierno pone la lupa en los que menos tienen cuando no lo hicieron en los que más ganancias tuvieron en estos años de crisis”.

“Además, el gobierno debe varios meses de mercadería destinada a los merenderos para garantizar un plato de comida en las familias que menos tienen. No sabemos como va a terminar esto. Hoy estamos saliendo a la calle y la semana próxima habrá más planes de lucha.