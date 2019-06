Canciones de los Beatles para ayudar a escuelas de frontera

Un show solidario que recreó versiones de los Beatles con el claro objetivo de crear y sostener escuelas de arte y música a las que concurren niños de bajos recursos. Se trata de New Beats Sinfónico Solidario, que hace pocos días volvieron a sorprender a los rosarinos en el Teatro El Círculo.

Todo lo recaudado tuvo como beneficiadas a escuelas de fronteras, la Orquesta del Barrio Ludueña y la organización internacional Playing For Change, con presencia en Diamante, Entre Ríos. Por esta acción articuladora de arte y solidaridad, el Concejo distinguió hace algunas semanas a la banda rosarina.

"Siempre buscamos reunir fondos y ayudar a que muchos puedan acceder a la educación a través de la música", explicó Alejandro Bianchi, portavoz de www.radioactivarosario, plataforma multimedia online que impulsó la iniciativa.

La idea nació hace dos años, al vincularse con la Fundación Playing For Change que, a través de presentaciones internacionales, construye escuelas de arte y música en distintos países, allí donde la situación de los niños lo ameriten. En Argentina, hicieron base en Diamante, donde Patrik Liotta dirige uno de estos espacios.

"Conjuntamente con Patrick trabajamos para hacer conocer las actividades de la fundación y desarrollar el movimiento en Argentina, además, nos vinculamos a la organización ACAS Escuelas de frontera, que desde hace más de 30 años se dedica a su construcción y mantenimiento, con 18 establecimientos en distintas provincias del país", explicó.

Este año, además de la presentación que se realizó en Rosario, el New Beats Sinfónico Solidario llegará a distintas localidades del país, a través de gestiones realizadas con las respectivas secretarías de cultura y sumando a las orquestas estables de cada una de las comunidades.

Bien común

Con el antecedente de la organización internacional, de fácil identificación a través del difundido video de Stand by Me interpretado por músicos callejeros en distintas ciudades del mundo, experiencia musical que fue su origen, nació el New Beats Sinfónico Solidario, como un formato vernáculo y con un claro objetivo. "Difundir la cultura a través de la música de los Beatles y reunir fondos para ayudar a escuelas de fronteras y de Playing For Change, en Argentina, además, de comprar instrumentos, como en el caso de la Orquesta Barrio Ludueña", detalló Bianchi.

En 2017, New Beats realizó el primer Playing for Change Day Rosario acompañados por el ensamble municipal de vientos que dirige el maestro Fernando Ciraolo, en el Galpón de la Música. La edición 2018 los encontró consolidados, con un show en La Comedia a sala completa.

La banda, integrada por Meli Chisari (voz), Ronnie Ronston (guitarra y voz), Matías Bresciani (bajo), Hernán Barriocanal (teclados) y Alejandro Bianchi (batería), hace sus propios arreglos de la producción musical de los Cuatro de Liverpool a través de distintos géneros musicales.

La participación de instrumentos de cuerdas y vientos que le dan al mismo el carácter sinfónico con Coro y Orquesta Opera Studio y la dirección del Maestro Nelson Coccalotto.