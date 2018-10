Esta semana la problemática de la inseguridad volverá al Concejo Municipal. El miércoles retornará el debate en torno a la declaración de la emergencia en seguridad, una norma que ya había tenido vigencia en Rosario, pero que ahora busca ser reinstalada. Previo a esta definición, los concejales harán un balance de lo aprobado en 2016.

Mientras la Legislatura define si vuelve a declarar a la provincia bajo el paraguas de la emergencia (expiró su plazo hace un año y medio), desde el bloque de Cambiemos en el parlamento local se insiste con reinstalarla para el ámbito de Rosario.

Cabe recordar que tras las marchas del colectivo social Rosario Sangra, el cuerpo deliberativo había sancionado el 2 de septiembre de 2016 un paquete de 28 ordenanzas con presupuestos asignados a colaborar con la problemática desde la órbita municipal.

La iniciativa finalizó su plazo, y ahora se busca ponerla en marcha nuevamente.

Se destinaron fondos para iluminación Led, poda, escamonda y compra de vehículos para las áreas de Control. Ahora, el proyecto del edil macrista Gabriel Chumpitaz busca agregarle un monitoreo de lo hecho y sumarle los reclamos que los ediles recepcionan en cada uno de los observatorios sociales que realizan en los barrios.

Entre los pedidos que se reiteran entre los vecinos figuran reclamos de mayor iluminación, videovigilancia, poda, escamonda y mejora de la frecuencia del transporte de pasajeros.

Con el feriado de hoy, la comisión de Seguridad del cuerpo se reunirá el miércoles, a las 13. "Esperamos que la Municipalidad nos envíe respuesta, según nos dijo la intendenta (Mónica Fein) en la reunión que mantuvimos el miércoles pasado", señaló Chumpitaz.

Otra voz macrista en esta comisión es la de Roy López Molina. "Admitir la emergencia en seguridad que vive Rosario es sumar herramientas y recursos para que los rosarinos recuperemos la tranquilidad que perdimos. Significa acelerar todos los procesos para contratar equipamiento", indicó el concejal para agregar: "Hoy, sin la presencia de las fuerzas federales, Rosario sería zona de guerra. Este es un llamado de atención para reformar en profundidad la policía, que fue infiltrada por la corrupción y el narcotráfico".

López Molina se inclinó a trabajar "sin mezquindades políticas" y recordó que tanto el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, como la propia intendenta lo reconocieron públicamente.

Otro integrante de la comisión, el kirchnerista Roberto Sukerman, aclaró que no está en contra ni a favor de la emergencia en seguridad. "Estoy dispuesto a votar cualquier herramienta que pueda generar un beneficio concreto a la población. Es tan malo hacer demagogia, como no tener resultados en la práctica", señaló Sukerman y subrayó que a los observatorios en los barrios no acude ningún funcionario municipal o provincial. "Debemos dar un instrumento para que la Intendencia se comprometa", dijo el edil, quien se confesó "cansado de los incumplimientos del Ejecutivo".

La progresista María Eugenia Schmuck coincidió con sus pares en relación a exigir un balance de lo hecho por la administración Fein. "Existe una voluntad en avanzar", y destacó que se deben aprobar proyectos específicos y con partidas asignadas a tal efecto.

