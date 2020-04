Cámara de peluquerías advierte sobre un cierre masivo de locales

El presidente de la Cámara de Titulares de Salones de Peluquería y Afines de Rosario (Catispar), Enzo Sagasti, advirtió que el 40 por ciento de los locales del rubro corre el riesgo de cerrar sus puertas, a causa de las restricciones impuestas por la cuarentena. En ese sentido, la entidad pidió al gobierno que declare la emergencia para la actividad por 180 días y se tomen medidas paliativas para afrontar las obligaciones previsionales, impositivas, salariales y de servicios.

Hasta diciembre de 2019 había en Rosario 790 peluquerías habilitadas, es decir con salones o locales comerciales, y aproximadamente el 50 por ciento explotadas por trabajadores autónomos adheridos al régimen de monotributo, muchos de ellos de categorías altas, y el resto bajo la figura de responsable inscripto ante la Afip. Alrededor de 250 de estos comercios tiene un empleado y los demás entre 2 y 20, según los datos de la propia cámara.

Sin embargo, el mapa del sector es mucho más amplio, ya que la misma entidad señala que existen en la ciudad otras 920 peluquerías en total informalidad, además de quienes trabajan a domicilio.

Sagasti señaló que recibe a diario el reclamo de sus colegas por la situación de parate del sector y aunque algunos tienen más espaldas que otros, la inactividad los golpea a todos. "Los que quedemos en pie vamos a quedar parados con uno solo, todos vamos a perder, lo sabemos, pero intentamos de que sea lo menos posible", dijo Sagasti, que forma parte del proyecto Tijeras Solidarias, una iniciativa espontánea de un grupo de profesionales de peluquería que brindan sus servicios en los barrios más pobres de la ciudad.

Los peluqueros están preocupados por el futuro de la actividad con la continuidad de la cuarentena y además porque según señalan, quedaron afuera de toda ayuda oficial directa. De hecho, la gran mayoría no está incluido entre los monotributistas, que recibirán un subsidio de $ 10 mil,porque todos los que desarrollan esta actividad superan la categoría A o B previsto para ese beneficio. Y por otra parte, aseguraron que si bien la Municipalidad les ofreció junto a otros sectores comerciales un crédito hasta 24 meses a 24 por ciento, el trámite no es simple. "De ninguna manera se trata de una ayuda que suplante el ingreso no obtenido por los días sin actividad", detalló.

Por otra parte, tampoco les permiten compensar la fuerte caída de ingresos los beneficios del gobierno nacional como la reducción de cargas fiscales, o la Asignación Compensatoria al Salario que para los empleadores de hasta 25 trabajadores cubre el 100 por ciento del sueldo neto, con un valor máximo de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), es decir $ 16.875. "Cualquier trabajador registrado en los comercios que representa la cámara cobra como mínimo $ 42 mil, con lo cual, en caso de recibir ese beneficio debemos cubrir la diferencia y el tema es que no podemos hacerlo", dijo.

Por eso, el sector hace hincapié en la declaración de emergencia.

Los peluqueros saben que aseguran que si el Estado dispone, en el marco de esta emergencia, habilitarlos a trabajar, están en condiciones de "elevar" los estándares de seguridad y reforzar las medidas de seguridad e higiene "que ya llevamos adelante". Recordaron que el uso de guantes y de esterilizadores de herramientas de filo se utilizan habitualmente en la actividad. También el trabajo exclusivo con turnos.