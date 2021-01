Carina es la dueña de uno de los únicos puestos de cobro de impuestos y servicios de Empalme Graneros, pero desde hace dos meses el local está vacío y no puede atender a sus clientes porque no tiene conexión a internet. Natalia es la dueña del bufet del club La Gloria, que abastece a todo el centro comercial del barrio de desayunos, meriendas y almuerzos. Desde hace tiempo los pedidos los recibe en su celular, porque el fijo del local dejó de sonar hace más de 90 días. Y lo mismo padece el médico que envía las recetas online a sus pacientes o el profesor particular que usa la web para preparar a sus alumnos para rendir en febrero.