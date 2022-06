Cadetes de Pedidos Ya van otra vez al paro en rechazo al incremento salarial del 10%

En el caso de esta ciudad, hay un total de 2500 cadetes que trabajan para esta aplicación global como otras del mismo rubro. Son monotributistas, muchos de ellos tuvieron oportunidad de agremiarse a la Asociación Empleados de Comercio y no lo hicieron. Lo paradigmático de este tipo de contraprestación laboral es que utilizan sus propios medios de transporte y celulares para trabajar con los pedidos a domicilio , teniendo en cuenta que la firma ofrece una tarifa plana por kilómetro recorrido, en su mayoría en bicicleta, es decir, a tracción a sangre.

"Durante este paro nacional, los cadetes que formamos parte en Rosario vamos a estar de 19 a 1 en plaza San Martín y se va a replicar en diferentes ciudades del país para exigirle un aumento a Pedidos Ya, acorde a la inflación, planteó Brandon, representante del grupo de cadetes que presta servicios para Pedidos Ya.

En ese sentido, explicó en qué consiste la protesta a realizar este viernes: "Nos vamos a presentar y vamos a pausar los turnos, lo cual hará que la aplicación colapse al no cubrir la demanda. La última vez logramos que la aplicación esté en stand by durante dos horas, así que seguramente la ciudad estará sin servicio de delivery de esta aplicación". Y recordó que la última medida de fuerza que llevaron adelante la empresa no contestó respecto a la demora de pedidos, de modo que si esta vez ocurre lo mismo, anticipó que volverán a tomar la misma medida de fuerza.

Leer más: Paro de cadetes de aplicaciones que protestan y piden aumento

Respecto a la política salarial que maneja la firma multinacional, el cadete comentó: "Todos los años, cuando necesitamos un aumento, nos organizamos con otros trabajadores y enviamos un mail. En esta última vez, la empresa nos respondió a los cinco días y nos ofreció un 10%. Nos pareció que era poco por los índices que arroja la inflación, teniendo en cuenta que Pedidos Ya cobra siempre el mismo porcentaje".

"Es muy relativa porque está supeditada a la cantidad de kilómetros y pedidos que llevamos", abundó respecto a la tarifa que Pedidos Ya abona por pedido entregado, el cual podría rondar los $100. Es por esa razón que el pasado 22 de abril habían motorizado una medida de fuerza de similares características para hacerle saber a la empresa que sus salarios no dan abasto, puesto que las empresas prestatarias del servicio virtual no habían aumentado su tarifa desde que llegaron al país.