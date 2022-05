Buscan que se garantice el acceso a cuidados paliativos a todos los ciudadanos

Profesionales latinoamericanos expondrán puntos de vista, experiencias, necesidades e intercambiarán opiniones acerca de un tema sensible del que hay que hablar: cómo mejorar la vida de personas con enfermedades avanzadas y aliviar su sufrimiento.

El tema tiene una enorme importancia cuando en el país “solo del 10 al 12% de las personas que precisan atención integral en el final de su vida acceden a cuidados paliativos de calidad que contemplen, no sólo lo legal y lo médico, sino también lo filosófico, lo sociológico, lo espiritual, lo ético”. Así lo señaló Rosa María Nocera, psicooncóloga, integrante de un equipo interdisciplinario que trabaja en estas temáticas y quien coordinará una de las mesas que tendrá lugar durante la primera de las jornadas.

Expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay hablarán sobre rol del psicooncólogo en los equipos de salud, cuidados paliativos ambulatorios en pacientes oncológicos, recursos para afrontar la enfermedad en poblaciones específicas de acuerdo a sus creencias y cultura, asistencia psicológica hospitalaria en pacientes pediátricos con enfermedades severas, entre otros temas.

Sin dudas la eutanasia y la muerte digna tendrán un espacio durante el desarrollo de las charlas. “En mi experiencia con los pacientes he podido observar que ante el sufrimiento que no está siendo correctamente aliviado, la persona quiere poner fin a ese sufrimiento (al que identificamos como ponerle fin a la vida). Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando se cumple con el alivio de los síntomas físicos se produce una mejoría emocional y entonces el deseo expreso de poner fin a la vida ya no se manifiesta”, puntualizó Nocera, a través de un ejemplo claro de la relevancia de tener una ley en este sentido que ampare a los pacientes que transitan en final de su vida.

En la Cámara de Diputados de Santa Fe se presentó esta semana un proyecto de ley para “regular y garantizar el derecho de cualquier persona a decidir en forma anticipada su voluntad de negarse a procedimiento médicos de encarnizamiento terapéutico que pretendan prolongar su vida” y que incluye un artículo dedicado a los cuidados paliativos y su importancia de que existan equipos de profesionales especializados en el sector público y privado.

Debates indispensables

En las últimas semanas, a nivel mundial, la discusión acerca de "eutanasia sí o eutanasia no" estuvo expuesta en los medios de comunicación y sensibilizó a la opinión pública a raíz del pedido del actor Alain Delon quien solicitó poner a fin a su vida de manera voluntaria y acompañado por un equipo médico. En Suiza, donde reside, esta práctica es legal, lo que no ocurre en la Argentina.

En el país existe una Ley de Muerte Digna que no contempla el suicidio asistido o eutanasia.

“Hablar de eutanasia, muerte digna, suicidio asistido, homicidio por compasión es muy complejo ya que se trata de un tema extremadamente sensible que atañe a un momento particular de la vida de una persona y que tiene que ver con la cercanía de la muerte", destacó Nocera.

La especialista agregó: "Como profesionales, entiendo que no debemos emitir un juicio acerca de la decisión personalísima de un paciente de poner fin a su vida. Tampoco en relación a los motivos por los cuáles alguien toma esa decisión. Pero sí sirve pensar que la eutanasia no puede ser pensada desde un solo punto de vista, por ejemplo, desde lo legal o lo médico únicamente. Debemos pensar esto desde un punto de vista filosófico, sociológico, deontológico, espiritual”.

“La eutanasia suele ser solicitada ante casos de sufrimiento insoportable, físico y emocional causado por una enfermedad irreversible. En nuestro país la eutanasia no está regulada, no existe una ley de eutanasia, y la ley que se denomina de Muerte Digna (26.742) en realidad, en sentido estricto, establece los derechos del paciente”, explicó la psicooncóloga quien destacó que “cualquier discusión o nueva ley en este sentido debe ser precedida por la necesidad de incluir en el sistema de salud equipos interdisciplinarios que aborden seriamente los cuidados paliativos de manera integral y enfocada en las necesidades de cada paciente”.

Las jornadas de psicología paliativa comienzan este viernes a las 14.30 en la Fundación Villavicencio, de manera presencial, en Alvear 854. Serán transmitidas también online.

Están organizadas por la Comisión de Psicología de la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos.

Mayores informes en www.aamyep.com.ar

En la Legislatura

En el Senado de la Nación se encuentra en debate un proyecto de ley denominado “Ley nacional de autoprotección y poderes preventivos” que tiene como objetivo la regulación de los denominados actos de autoprotección que son directivas anticipadas por las cuales una persona deja registradas, de manera formal y ante escribano, cómo quiere que se manejen diversos aspectos de su vida (en el caso de que no puedan ya tomar directivas de manera autónoma) vinculados a la salud, tratamientos y cuidados, entre otros.

El proyecto contó con el desarrollo y asesoramiento del Colegio de Escribanos de Rosario y fue presentado por el senador riojano Ricardo Guerra.

En Rosario, durante la pandemia, se incrementaron en forma notable los actos de autoprotección, especialmente los que dejan directivas claras, por escrito y con validez legal, sobre la voluntad de negarse a un encarnizamiento terapéutico, entre otras acciones.

El 22% del total (el primero fue hace más de 15 años) se inscribió durante 2021, cuando la pandemia mostró su peor cara y el tema de cómo morir estaba expuso en forma cotidiana.

En tanto, el diputado santafesino Carlos del Frade, presentó un proyecto en la Cámara baja provincial denominado: “Declaración de Voluntad Anticipada de Muerte Digna” que retoma una propuesta de la ex legisladora Alicia Gutiérrez del año 2019.